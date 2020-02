Pourquoi le Royaume-Uni investit autant dans les prévisions météorologiques ?

Le Royaume-Uni vient d’annoncer que le Met Office, son service météorologique vient de dépenser 1,2 milliard de livres (environ 1,4 milliard d’euros) pour mettre la main sur le superordinateur climatique le plus puissant du monde. Ce nouvel outil vaut 10 fois plus cher que l’ancienne version : la Cray XC40. Le Met Office explique que cet achat permettra d’obtenir des prévisions bien plus précises et plus rapides, ce qui peut être utile notamment pour les aéroports afin de prévoir les annulations de vol, etc.

Le Met explique dans les grandes lignes comment ce superordinateur fonctionne. Il va tout simplement créer un clone de notre atmosphère avec des données réelles comme la vitesse des vents, la température, la pression atmosphérique, et bien plus encore. Actuellement, le superordinateur en place permet de réaliser des prévisions sur un rayon minimum de 10 km, son remplaçant peut désormais effectuer des prévisions précises d’un rayon de seulement 1000 m. Dans certains cas, comme la périphérie des grands aéroports le Met déclare que la précision des prévisions sera de 300 m, une véritable prouesse.

Pour de meilleures prévisions météorologiques, mais pas seulement…

Ce nouvel outil permettra également de sensibiliser davantage la population au changement climatique, tout en apportant des solutions supplémentaires aux autorités britanniques pour lutter contre ce phénomène dont nous sommes fautifs. Enfin, ce supercalculateur sera également utilisé par les universités pour la conception de médicaments, d’IA, mais également pour le stockage de l’énergie et d’autres types de recherche.

Cependant, un tel dispositif a besoin de temps pour être entièrement déployé. L’installation va se dérouler en 2 phases. La première sera fonctionnelle d’ici 2022 et devrait être 6 fois plus puissante que l’actuel Cray XC40. Cinq ans après, la deuxième phase sera opérationnelle et rendra le superordinateur presque 20 fois plus performant que la version actuelle. Le prix cité ne comprend pas seulement le matériel, mais aussi les frais d’exploitation sur dix ans.