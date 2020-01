Pourquoi les Samsung Galaxy Buds+ n’intégreront pas la réduction de bruit active

Présentés comme les concurrents directs des AirPods Pro, les Galaxy Buds+ pourraient finalement s’avérer décevants. Selon un rapport publié par SamMobile, ces écouteurs sans fil à venir n’embarqueraient pas la technologie de réduction de bruit active qui devient un critère très apprécié chez les utilisateurs. SamMobile vient appuyer cette rumeur lancée par UniverseIce sur Twitter ce mois-ci.

Galaxy Buds+ does not have noise reduction, but it improves battery life, sound quality and fast charging.

— Ice universe (@UniverseIce) January 6, 2020