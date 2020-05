Pourquoi les téléchargements de VPN explosent-ils à Hong Kong ?

Depuis quelques jours, les téléchargements de VPN explosent à Hong Kong. Il faut dire que la Chine s’apprête à instaurer une loi liée à la sécurité nationale afin de surveiller encore plus Hong Kong et ses habitants. Que ce soit NordVPN, ExpressVPN ou encore ProtonVPN, tous ont connu une fréquentation en hausse. D’ailleurs si vous cherchez le meilleur VPN, nous avons concocté un guide très précis qui évolue en permanence.

À Hong Kong, contrairement à la Chine, Twitter, Facebook, YouTube, et bien d’autres réseaux sociaux sont disponibles et complètement légaux. Justement, il se pourrait que l’Empire du Milieu durcisse la liberté d’expression encore complète à Hong Kong et certains de ces réseaux sociaux pourraient disparaître.

Laura Tyrell, responsable RP chez NordVPN, a déclaré que l’application a été téléchargée 120 fois de plus jeudi par rapport à la veille. Selon NordVPN, ces pics de popularité ne sont pas rares. Dès lors qu’un pays évoque une loi concernant la surveillance en ligne, immédiatement les VPN sont très demandés. Par exemple, lorsque les États-Unis ont abrogé la neutralité d’Internet, ou encore quand le Royaume-Uni a voté la Snooper’s Charter qui est décrite comme la loi de surveillance la plus extrême jamais votée par une démocratie.

Surfshark, un autre VPN de renom, a déclaré une hausse de 700% des téléchargements à Hong Kong. Sur son blog, l’entreprise a rédigé un article sur lequel on peut lire : « Nous avons constaté une incroyable augmentation du nombre d’utilisateurs à Hong Kong juste après la publication de la déclaration officielle. Il est clair que les habitants de Hong Kong ont le sentiment que leur liberté est directement menacée ».

Par ailleurs, ProtonVPN a indiqué : « Nous avons créé ProtonVPN, et ProtonMail avant cela, afin de défendre les droits fondamentaux tels que la démocratie, la vie privée et la liberté d’expression. Nous pensons que les citoyens de Hong Kong, comme tous les habitants du monde, devraient avoir le droit d’exercer ces libertés. Proton a un bureau à Taiwan, nous nous sentons donc solidaires de notre communauté d’utilisateurs à Hong Kong, et avons le devoir de contribuer à la défense de nos valeurs communes ».