Pourquoi Liam Neeson ne jouera jamais un super-héros

Liam Neeson fait partie des acteurs emblématiques de ces dernières décennies, notamment pour sa capacité à incarner un certain type de personnage d’homme courageux, doté de fortes convictions et prêt à tout pour protéger et sauver ses proches. Ces dernières années, on peut notamment penser à Taken ou Sang-Froid dans ce registre. Un portrait robot qui pourrait en théorie lui permettre de jouer un rôle de choix chez DC Comics ou Marvel. Mais il ne veut pas vraiment en entendre parler.

Liam Neeson n’est pas fan du genre

Techniquement, il a pourtant déjà mis un pied de chaque côté. En effet, avec son rôle de Qui-Gon Jinn dans la saga Star Wars, il a travaillé indirectement pour un univers contrôlé par Disney. Par ailleurs, en incarnant le vilain Ra’s Al Ghul, dans la trilogie Batman de Christopher Nolan, il a aussi goûté à DC Comics. Mais il ne semble pas vouloir plus loin dans cet engagement.

Celui qui a travaillé avec les plus grands réalisateurs (Lucas, Spielberg, Scorcese, Tarantino…) explique dans une interview à Entertainment Weekly qu’il n’est tout simplement… pas fan du genre. Il ne reprendra pas non plus un de ses rôles.

Je vais être honnête avec vous, ce n’est pas le cas. Je ne suis vraiment pas un grand fan du genre. Je pense que c’est Hollywood avec monts et merveilles et les prouesses techniques et tout ça – ce que j’admire – mais je n’ai aucune envie d’aller à la salle de sport pendant trois heures chaque jour pour me faire gonfler et me serrer dans une combinaison en velcro avec une cape.

On ne peut qu’avoir un peu de regret mais aussi du respect. Notamment parce qu’il précise par ailleurs que s’il avait participé à la Menace Fantôme qu’il jugeait « original et nouveau », le film s’était aussi révélé « épuisant » pour lui.