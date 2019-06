Pourquoi PlayStation va-t-il faire ses premiers pas au musée Grévin à la fin du mois ?

Non, il n’y aura pas un espace « salle d’attente » équipé de PlayStation 4 au Musée Grévin à la fin du mois de juin. Ce ne sera pas non plus les dirigeants des différentes branches de PlayStation qui vont être mis à l’honneur, mais bien un jeu, qui plus est, un jeu français, qui sera à l’honneur dès le 28 juin prochain à Paris au célèbre Musée Grévin. Ce jeu c’est celui de Quantic Dream, avec Detroit Become Human !

Détroit Become Human entre au Musée Grévin

Disponible depuis le mois de mai 2018 en exclusivité sur PS4 (mais plus pour longtemps, puisque le jeu se prépare à arriver sur PC cet automne, en exclusivité sur l’Epic Game Store), Detroit Become Human est sans doute le chef-d’oeuvre de Quantic Dream par excellence ! Il s’agit d’ailleurs de leur jeu le mieux noté et le mieux vendu de l’histoire du studio, et c’est amplement mérité.

Bien que Quantic Dream et Sony aient mis fin à leur collaboration qui date d’une dizaine d’années, Sony Interactive Entertainment est encore possesseur de la licence et vient d’annoncer via un communiqué de presse, l’entrée du jeu au Musée Grévin. Detroit Become Human disposera ainsi d’un espace de 72 m² à partir du 28 juin 2019. À partir de cette date-là, les visiteurs pourront visiter une merveilleuse boutique CyberLife ! Une boutique identique à celle du jeu où nous faisons la découverte de Kara.

« Lors de la visite, une scénographie interactive et immersive guidera le visiteur dans la boutique afin de l’aider à choisir l’androïde le plus adapté à ses besoins […] Comme dans tous les jeux vidéo Quantic Dream, l’émotion et la narration seront au cœur de cet espace fidèle à l’univers de Détroit: Become Human. » – Sony Interactive Entertainment « Quantic Dream défend depuis toujours l’idée que le jeu vidéo est une forme de culture à part entière […] Voir aujourd’hui nos personnages et les thèmes abordés par Detroit: Become Human faire leur entrée dans un musée aussi prestigieux que Grévin est une formidable reconnaissance pour notre média. C’est aussi l’occasion pour nous d’interroger le visiteur sur sa relation à la technologie et sur sa propre humanité, des thématiques que nous abordons dans notre jeu vidéo mais qui sortent désormais de l’écran pour entrer à Grévin. » – David Cage, fondateur Quantic Dream.

À noter cependant que Marcus ne sera pas présent dans cette fameuse boutique ! En effet, Sony a annoncé que Connor et Kara seront les seuls Android principaux du jeu à être présent au Musée Grévin.