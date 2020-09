Précommande PS5 : Amazon dévoile un nouveau STOCK (limité) 🔥

Jeudi dernier, les précommandes de PS5 sont parties à toute vitesse. Cdiscount, Fnac, Darty et Amazon ont été victimes d’une rupture de stock mondiale. Depuis, PlayStation s’est excusé pour cette gène occasionnée, laissant des milliers de clients sans aucune réservation. Aujourd’hui, c’est Amazon qui dévoile un nouveau stock de consoles, en exclusivité. Attention, les unités disponibles sont très rares.

Pour précommande la PS5, c’est ici :

Précommander la PS5

Pour cette nouvelle phase de précommande de PS5, Amazon garantit encore la livraison le 19 novembre. C’est le premier jour du lancement officielle de la nouvelle console de Sony. Alors que cela faisait 7 ans qu’on attendait un successeur à la dernière PS4, c’est désormais chose faite. Avec cette nouvelle console ultra puissante, vous allez pouvoir jouer à de nombreux jeux en exclusivité PS5. Le premier d’entre eux n’est autre que Spider-man Miles Morales, dont le trailer est vraiment très prometteur.

Un nouveau stock de PS5 sur Amazon

Alors qu’Amazon a été le dernier marchand à ouvrir les précommandes de la PS5 en France, c’est le premier à avoir un nouveau réassort. Le géant du e-commerce a réussi à négocier avec Sony pour remplir son inventaire avant les autres. Il le fait au même moment où Microsoft ouvre les précommandes de la Xbox Series X. Les deux consoles se livrent une bataille sans merci, même si la PlayStation 5 semble prendre de l’avance.

En effet, les stocks de précommande de PS5 ont été écoulés en 15 minutes sur Amazon. Pour la nouvelle console de Microsoft, ils n’ont pas encore connu de rupture de stock depuis leur officialisation (cela fait maintenant 2h à l’heure de l’écriture de cet article). Encore une fois, il faudra être très rapide sur Amazon pour ne pas rater ces quelques exemplaires de la nouvelle console Sony.

Pour passer une précommande, c’est par ici :

Précommander la PS5

En optant pour la précommande sur Amazon, vous avez un double avantage. D’une part, vous avez (pour le moment) la garantie d’être livré au fameux « Day One », soit le 19 novembre. Attention, si vous mettez trop de temps à réserver votre PS5, cette date peut vite être rallongée. Lors du premier jour de commande, le site avait d’ailleurs affiché des livraisons après Noël.

Ensuite, si vous faire une précommande de PS5 sur Amazon, vous avez aussi une période de test de 30 jours. Pendant ce temps, vous pouvez essayer la console sans aucun risque et la retourner si vous n’êtes pas convaincus. Amazon offre un maximum de souplesse, alors que les autres sites se cantonnent au minimum légal (15 jours). Dans tous les cas, Amazon est le seul à avoir du stock en ce moment, et c’est donc la seule occasion.

Une forte demande pour le Day One

Après seulement 15 minutes jeudi dernier, Amazon faisait état d’une rupture de stock de PlayStation 5. Depuis, plus personne ne pouvait précommander de PS5 sur le marché français. Le marchand créé la surprise, sans aucune annonce et avance ici un nouveau stock. Inutile de vous préciser qu’il ne va pas durer longtemps puisque tout le monde va essayer d’en profiter.

On rappellera que seule la PS5 est en précommande sur Amazon. La version PS5 Digital Edition n’est toujours pas disponible. Cette dernière se distingue par le prix (399,99€ au lieu de 499,99€) et par le fait qu’elle n’ait pas de lecteur Blu-Ray 4K. Autrement dit, il faudra uniquement acheter des jeux dématérialisés sur la console, vous ne pourrez donc pas les revendre par la suite.

Entre les deux, c’est clairement la PS5 classique qui est la plus populaire. C’est elle qui a été prise d’assaut au moment de la sortie. Cela dit, les version digitales ne sont plus disponibles non plus, à l’inverse de la Xbox Series S classique. Cette dernière fait également abstraction du lecteur Blu-Ray, mais elle est également moins puissante que sa grande soeur.

Pour faire une précommande de la PS5, c’est ici :

Précommander la PS5