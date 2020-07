Premier League : une IA pourrait aider à gérer le retour des supporters au stade

Plus d’un milliard d’euros de perte. C’est le montant estimé de ce qu’aurait coûté la pandémie de coronavirus aux clubs de Premier League britannique depuis ses débuts. L’absence des recettes générées lors des jours de matches est particulièrement préjudiciable. Les équipes sont donc déterminées à faire revenir les spectateurs dans les enceintes mais cela ne pourra pas se faire sans des mesures sanitaires efficaces.

Liverpool, le récent champion d’Angleterre, semble avoir déjà bien avancé à ce sujet. Les dirigeants réfléchissent à l’idée de recourir à une intelligence artificielle développée par l’entreprise allemande G2K. Ce système serait capable d’effectuer des vérifications automatisées de la température des supporters. Il pourrait par ailleurs contrôler le port du masque et le respect des règles de distanciation sociale.

La France esquisse aussi un retour des spectateurs en tribune

Ce dispositif a déjà été testé par le club allemand du Borussia Dortmund. Les premiers essais sont assez prometteurs et l’IA aurait atteint une précision de 98,3 % dans le contrôle des températures en comparaison des tests individuels. Le dispositif s’est aussi bien comporté lorsqu’il s’est agi de repérer les supporters qui ne respectaient pas assez la distanciation physique.

Pour Liverpool, il ne s’agit que d’un projet et cela ne pourra voir le jour que si la Premier League et le gouvernement britannique donnent leur accord. Le système a également un coût conséquent et il faudra compter environ 100 000 euros par match pour en bénéficier.

En France, le retour des spectateurs dans les stades se prépare aussi. Le PSG a d’ailleurs récemment affronté Le Havre devant 5000 spectateurs. Le port du masque est obligatoire et les supporters doivent respecter la distanciation sociale. Les personnes qui ont accès à la pelouse sont par ailleurs testées en amont. Il faudra bien sûr voir comme la situation sanitaire évolue mais ce retour des fans représente une bonne nouvelle pour les finances des clubs français également très touchées par la pandémie.