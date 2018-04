Premiers détails sur la fiche technique du OnePlus 6

A coup de rumeurs et de fuites, autant dire que l’on sait à peu près tout sur le nouveau OnePlus 6. Voici un rapide tour de ce qui se dit sur ce smartphone très attendu.

OnePlus continue de vouloir occuper le terrain médiatique. Son prochain flagship killer s’annonce il est vrai, redoutable et l’entreprise veut donc s’assurer que personne ne passe à côté. Entre « leaks » et révélations exclusives de l’entreprise, on commence à avoir une idée plutôt précise de ce qui nous attend. La première information est bien entendu son nom. Le successeur du 5T sera sans surprise le 6.

La confirmation du nom

L’information a été confirmée avec une vidéo de quelques secondes. Le chiffre 6 y apparaît de façon très visible à deux reprises. Le reste « Get Ready » (Tenez-vous prêts) et « The Speed you need » (la vitesse dont vous avez besoin). Clair et efficace.

Une fiche technique ambitieuse

La vitesse, c’est sans aucun doute l’aspect principal. Le PDG , Pete Lau a même publié un message sur le forum dédié aux fans, insistant sur cet aspect et quelques autres caractéristiques techniques du téléphone, qui devraient vous intéresser.

On commence donc par le processeur. Difficile d’être surpris à ce niveau-là. Le OnePlus 6 a décidé de miser sur une puce Qualcomm Snapdragon 845. Sans cela, vouloir concurrencer les autres modèles haut de gamme aurait été une véritable gageure. On sait aussi qu’il ou plutôt « ils » disposeront d’un maximum de 8 Go de mémoire vive. Cela veut dire qu’il y a aura bien une version optimale et une autre allégée, probablement équipée de 6 Go de RAM. Le stockage interne pourra lui atteindre les 256 Go.

Mais, plus que les chiffres, OnePlus mise sur la fluidité et la vitesse d’exécution qui se doit d’être parfaite. Pour cela, au sein du laboratoire R&D on trouverait même une team « FSE ». Un acronyme utilisé pour décrire la rapidité (fast), la stabilité (stable) et l’efficacité (efficient) du futur smartphone résument nos confrères de Les Numériques. L’appareil comptera pas ailleurs un écran à encoche, OLED de 6,3 pouces et de 1 080 x 2 280 px, soit un ratio 19:9.

Autant dire que l’on sait à peu près tout. Les seules informations qui manquent encore à l’heure actuelle sont les caractéristiques de l’appareil photo, la date de lancement et le prix. On spécule toutefois sur une date de sortie après la sortie du film Avengers: Infinity War, le 25 avril par exemple.