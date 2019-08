Près de 3 milliards de dollars de merchandising généré par la Pokémon Compagny en 2018

Ce n’est un secret pour personne, Pokémon est un phénomène international qui dure depuis déjà plusieurs générations et qui ne cesse de séduire les nouvelles. Depuis plus de 20 ans maintenant, les petits monstres de poche séduisent dans tous les domaines. Les animés, les jeux, mais aussi les produits dérivés. Ainsi, nous apprenons qu’en 2018, la Pokémon Compagny aurait enregistré un record avec plus de 2,98 milliards de dollars générés lors de cette seule année !

Pokémon : Le phénomène planétaire qui ne s’arrête jamais

Jamais le phénomène n’aura connu de ralentissement depuis son lancement en 1996 au Japon. Depuis maintenant 23 ans, toutes les choses qui tournent autour de la licence Pokémon s’écoulent à des millions d’exemplaires, que ce soit les jeux, les DVD et Blue-Ray, les cartes, mais aussi tous les autres produits dérivés. Cette semaine, Licence Globale a publié sa liste annuelle des marques ayant généré les plus importants revenus grâce au merchandising seulement. Si The Walt Disney Compagny arrive encore en tête, nous pouvons voir que The Pokémon Compagny arrive à la 23e place avec 2,98 milliards de dollars.

Une très belle prouesse qui permet à Pokémon d’être la première marque geek à se glisser si haut dans le classement aux côtés des marques de luxe, de prêt-à-porter, et bien d’autres !

Du côté du jeu vidéo, la deuxième firme que nous pouvons noter est Activision Blizzard à la 86e place avec « seulement » 350 millions de dollars générés avec le merchandising. Et ce sera les deux seuls que nous pourrons citer dans ce top 150. Ce qui montre l’incroyable performance de Pokémon !

La nouvelle vague en approche !

À la fin de l’année, au mois de novembre 2019, Pokémon viendra marquer une nouvelle génération de joueur. Avec Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, Nintendo se prépare à toucher la nouvelle génération de joueurs qui ont commencé sur la Nintendo Switch, mais aussi les anciennes générations de joueurs qui connaissent Pokémon depuis son lancement.

De notre côté, pour avoir eu la chance de jouer en avant-première à cet opus, nous sommes un peu mitigés sur notre essai. Si le jeu s’annonce intéressant sur certains points, il néglige la prise de risque sur de nombreux autres points et c’est bien dommage, même si nous allons attendre sa sortie pour un avis définitif ! Retrouvez notre aperçu juste ici en attendant !