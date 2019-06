[E3 2019] Nos retours mitigés sur Pokémon Épée et Pokémon Bouclier

C’est lors de l’E3 2019 que nous avons pu jouer pour la première fois à Pokémon Épée et Pokémon Bouclier sur Nintendo Switch. Un opus particulièrement attendu puisqu’il s’agit du premier vrai jeu Pokémon sur Switch, entièrement développé pour la console, avec une nouvelle région, de nouveaux Pokémon et bien plus encore ! Loin du remake proposé l’année dernière avec Pokémon Let’s Go Pikachu et Pokémon Let’s Go Evoli. Cependant, ce premier contact avec le nouvel opus de la célèbre licence est plutôt froid, sans grande saveur. Une démo surprenante qui n’est pas vraiment à l’avantage du jeu. Explications.

Pokémon E3 2019 – La démo sans grand intérêt ?

C’est au cours d’une démonstration d’environ 20/25 minutes que nous avons pu nous faire nos premières idées sur Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, les deux nouveaux épisodes qui arriveront en novembre 2019 en exclusivité sur Nintendo Switch. Et pour ne pas y aller par quatre chemins, nous sommes déçus. Non pas parce que le jeu s’annonce mauvais, mais tout simplement, car la démo proposée ne sert pas à grand-chose.

En effet, cette dernière nous propose de découvrir les nouveaux challenges et les nouvelles arènes de la région de Galar. Ainsi, comme dans la plupart des arènes Pokémon, vous devez vous frayer un chemin entre différents casse-têtes et différents dresseurs. Une fois venu à bout de tout ce petit monde, vous affrontez le ou la championne. Chose que nous avons fait. Du coup, très peu d’intérêt puisque nous avons fait une énième fois ce que nous faisons dans tous les Pokémon. Il aurait été bien plus préférable de voir la région de Galar.

Alors oui, le jeu est un peu plus beau que Pokémon Let’s Go, le gameplay est toujours efficace et les nouvelles arènes qui ressemblent à des stades sont assez cool. Mais bon, pour un premier aperçu ce n’est pas fou. L’intérêt surtout était d’introduire le fameux mode « Dynamax ». Après les mégas-évolutions, Pokémon Épée et Pokémon Bouclier proposeront de déclencher l’effet Dynamax lors d’un combat. Une technique qui est possible via un bracelet spécial sur le poignet du dresseur et qui va rendre votre Pokémon…. Gigantesque ! C’est certes impressionnant, mais quelle est l’utilité ? Très honnêtement, nous n’avons pas trouvé cela vraiment dingue. Pendant trois tours notre Pokémon est gigantesque, bien souvent le dresseur adverse active son Dynamax en même temps ce qui donne des combats tout à fait normaux… Mais avec des Pokémon géants. Forcément, lorsque votre troisième tour est passé, votre Pokémon reprend sa taille normale. Et si le dresseur adverse dispose d’encore un tour, il vous tuera instantanément.

Bref, on aurait vraiment aimé que le système de « Méga-Évolution » soit au contraire plus poussé et mieux mis en avant, car lui était intéressant. Pour l’effet Dynamax, on a surtout l’impression que c’est mis là, juste pour faire de la nouveauté. Frustré également de n’avoir pu voir que le minimum sur ce Pokémon. Il est ainsi impossible de faire un retour plus poussé. Oui, c’est un peu plus joué, oui c’est un gameplay toujours aussi efficace et simple, oui les arènes sont cool. Mais c’est tout ! Non, les combats n’ont pas changé, non l’effet Dynamax n’est pas utile. On espère remettre très vite les mains sur le jeu pour découvrir enfin la région de Galar qui s’annonce vraiment dingue !