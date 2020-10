Prime Day d’Amazon : -12% sur le Huawei MateBook 13 pouces de 2020

La nouvelle version du MateBook 13 pouces est en promotion jusqu’au 14 octobre. Un super bon plan pour acquérir un ordinateur portable de qualité avec un design raffiné et des composants de qualité. Alors que beaucoup de personnes crient au plagiat à cause de ce design proche du MacBook, ce MateBook a eu un franc succès l’année dernière. Huawei revient alors en 2020 avec une nouvelle mouture. Le constructeur a pensé à nous avec des corrections hardware et une amélioration du design comparé à la version de 2019. Il est disponible au Prime Day à 769 € au lieu de 999 € soit 230 € de réduction.

Des composants de dernière génération

Huawei s’est fait plaisir à intégrer des composants d’excellentes qualités comme un Intel Core i5 10120U de 10e génération, 8 Go de mémoire vive ainsi qu’un SSD de 512 Go de stockage. Une telle configuration sera largement suffisante pour du Photoshop, de la bureautique et du multimédia. D’ailleurs, le MateBook 13 pouces de 2020 possède une dalle FullView 2K avec une résolution de 2160×1400 pixels pour un ratio de 3:2. Cette dalle occupe quant à elle 88 % de la surface pour une meilleure immersion pendant les films que vous regarderez sur Netflix.

Ce MateBook de 2020 pourra vous suivre où vous le souhaitez grâce à ses 1,32 kg et une épaisseur de 14,9 mm. Pour cette nouvelle version, Huawei a amélioré les ventilateurs pour expulser beaucoup plus d’air que son grand frère.

Un écosystème très bien abouti par Huawei

L’écosystème Huawei fait beaucoup penser à celui d’Apple. L’autocollant NFC sur le MateBook 13 pouces permet à un téléphone de chez Huawei de se connecter et de transférer une photo, une vidéo ou un fichier rapidement sans avoir besoin d’une connexion internet. Pour sécuriser le tout, Huawei propose un capteur d’empreinte digitale sur le côté supérieur droit de l’ordinateur ultraportable.

Pour charger la batterie du MateBook de 2020, Huawei a intégré un chargeur de 65 watts en USB-C. Vous pourrez ainsi recharger l’ordinateur rapidement. D’ailleurs, le bloc secteur est compatible avec les téléphones qui possèdent la charge rapide ainsi qu’un port USB-C..

En bref, ce MateBook 13 pouces de 2020 est un excellent ordinateur portable. Il est en promotion pendant deux jours pour les Prime Day d’Amazon. Vous souhaitez un ordinateur portable avec un air de MacBook pour moins cher ? Alors, rendez-vous sur Amazon, il est vendu au prix de 769 € au lieu de 999 € soit 230 € de réduction.

