Prime Day : le MateBook réapparait, et le prix est encore plus bas 🔥

Alors que le Prime Day se termine dans quelques heures, on retrouve une nouvelle fois une offre flash sur le MateBook de Huawei. Ce dernier Ă©tait apparu une première fois hier pour l’opĂ©ration avant de disparaitre en raison d’une rupture de stock. Le marchand vient d’annoncer qu’il Ă©tait Ă nouveau disponible, avec une très belle rĂ©duction de -31% par rapport Ă son prix d’origine.

Le dernier MateBook de Huawei a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ© au dĂ©but de cette annĂ©e par le gĂ©ant chinois. Rivalisant directement avec son homologue de chez Apple, le MacBook Air, cet ordinateur a la particularitĂ© d’ĂŞtre extrĂŞmement fin et lĂ©ger (1,3 kilo) ce qui permet de le transporter partout sans trop le sentir. Grâce au Prime Day, ce MateBook de Huawei est disponible Ă seulement 899€, contre 1299€ en temps normal. Alors que la rentrĂ©e est dĂ©jĂ dans quelques semaines, c’est le moment d’investir sur ce produit idĂ©al pour les Ă©tudiants.

Voir l’offre sur Amazon

Fini la rupture de stock sur le MateBook !

Le MateBook est l’un des produits de sa catĂ©gorie les plus populaires, et les notes que cet ordinateur a obtenu sur Amazon en disent long sur la qualitĂ© du prix. Face Ă cet engouement, les stocks du Huawei MateBook peuvent partir très rapidement, et il faut donc vite sĂ©curiser son bien en l’achetant sur Amazon pour ce Prime Day. Dans tous les cas, vous avez ensuite 30 jours pour changer d’avis grâce Ă la politique de retours Amazon.

Pour en venir aux caractĂ©ristiques techniques de la version du MateBook de 13″, comme son nom l’indique, l’Ă©cran fait donc 13 pouces et il est particulièrement lumineux et net. La première version la plus chère vient avec un processeur Intel Core i7, 8 Go de RAM ainsi qu’un disque dur en SSD de 512 Go. Celui-ci est donc disponible pour ce Prime Day Amazon pour 899€ au lieu de 1299€, soit une Ă©conomie de 400€.

Une autre version est aussi disponible en promotion, et nous l’avons mise en dessous : elle concerne un MateBook 13″ avec un processeur i5 ainsi que 256 Go de stockage. Cela reste Ă©videmment un très bon produit, et pour quelqu’un qui utilisera l’ordinateur uniquement dans une optique de travail et bureautique ne verra que très peu de diffĂ©rence. A titre de comparaison, le MacBook Apple est lui Ă©quipĂ© d’un processeur Intel Core i5 et de 128 Go de stockage.

Amazon augmente la réduction

Hier pour sa vente flash, le MateBook Ă©tait Ă un prix de 929€ : aujourd’hui, il s’affiche dĂ©sormais Ă 899€, soit 30€ de rĂ©duction supplĂ©mentaire par rapport Ă l’offre flash prĂ©sentĂ©e hier. Si vous voulez donc faire une bonne affaire, c’est ce soir qu’il faut craquer pour le dernier MateBook du fabricant chinois. Pour prĂ©tendre Ă cette promotion du Prime Day sur Amazon, il faudra toutefois ĂŞtre membre Prime.

Deux possibilitĂ©s pour obtenir ce deal MateBook pour le Prime Day Amazon : soit vous ĂŞtes dĂ©jĂ client Prime, et dans ce cas lĂ vous pouvez immĂ©diatement obtenir la remise, soit vous ne l’ĂŞtes pas, et il faudra souscrire Ă la version d’essai de 30 jours du programme Prime. Celle-ci est gratuite sur cette pĂ©riode, et elle est sans engagement. Vous pourrez ainsi bĂ©nĂ©ficier sans frais de cette promotion sur l’ordinateur ainsi que de la livraison en un jour gratuite et du service concurrent Ă Deezer, Prime Music. A noter que vous pouvez ensuite rĂ©silier Ă tout moment votre abonnement.

Voici l’accès au deal flash sur le MateBook :

Voir l’offre sur Amazon