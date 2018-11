Prise en main du DJI Ronin S : les impressions à chaud d’un caméraman-reporter professionnel

Je suis un Cameraman français basé au Royaume-Uni et établi depuis 35 ans. J’ai travaillé sur bon nombre de productions voyageant dans plus de quatre-vingts pays et filmant une multitude de compétitions sportives, films longs métrages, documentaires et publicités.

J’utilise un grand nombre de caméras et de systèmes de support pour convenir à tous les types de productions, car il est maintenant impératif d’inclure dans notre boîte à outils un système de caméra stabilisée pour apporter un élément supérieur à nos productions. J’utilise les produits DJI depuis longtemps, en particulier le Ronin M.

Le system Ronin M a vraiment révolutionné notre métier et a donné la possibilité aux opérateurs de se déplacer tout en gardant la camera horizontale et stable en filmant des plans de suivi. Suite à mon intérêt pour cette nouveauté, par l’entremise d’Eric, DJI m’a donné l’occasion de tester le dernier système stabilisé très attendu le Ronin S.

DJI Ronin S et Canon 5D, le combo idéal

L’arrivé du système Ronin S nous a apporté plus de rapidité et de facilité dans une configuration plus compacte et très simple d’utilisation. J’utilise le Ronin S avec un Canon 5D, et la compatibilité des deux constitue le meilleur support et la meilleure configuration à utiliser. J’ai très récemment filmé une compétition équestre. En utilisant le combo Ronin S et Canon 5D j’ai pu filmer l’approche d’obstacles de saut pour le cheval comme pour le cavalier. Ce qui apporte une nouvelle dimension et permet de mieux juger cette difficulté.

J’ai été réellement impressionné par la simplicité, la rapidité et la facilité d’équilibrage du système. La fonction de réglage automatique dans le menu de configuration permet aux moteurs de fonctionner au maximum de leurs possibilités et de leur efficacité.

Le Ronin S est un système stabilisé exceptionnel, entre autres de par son empreinte discrète, et sa moindre présence, comme si le système s’effaçait au profit de l’opérateur, ce qui constitue dans de nombreuses circonstances un avantage certain. C’est un système de tournage parfait pour les plans de suivi. Après avoir utilisé le Ronin S, je n’ai que de bonnes choses à dire sur ce produit étonnant.

Le seul inconvénient que j’ai rencontré est que le système doit être desserré avant d’être inséré dans sa caisse de transport. I devra donc être reconfiguré et réinitialisé chaque fois qu’il sort de la boîte.

Merci à DJI de m’avoir accordé ce privilège, continuez à créer et à changer notre façon de filmer.