Prix start-up EDF Pulse 2020 : le concours est ouvert !

La septième édition des Prix start-up EDF Pulse est officiellement lancée ! Le groupe français invite les jeunes pousses à déposer leur candidature pour ce concours qui leur permettra peut-être de remporter jusqu’à 80 000€ de dotation ainsi qu’une campagne de communication de grande ampleur.

« L’Innovation au service du progrès, c’est pour demain » – ce slogan de campagne résume parfaitement les ambitions de ce nouvel épisode du concours EDF qui vient tout juste de démarrer. En octobre prochain, il récompensera 5 startups européennes « qui inventent le monde de demain » grâce à de nouvelles solutions technologiques. Avec 29 projets récompensés sur 1 800 participants depuis sa création en 2014, ce concours offre un véritable tremplin dans la vie des heureux gagnants.

Catherine Martineau-Huynh, COO de TheraPanacea —lauréat 2019— se félicite des retombées médiatiques suite à ce concours qui leur a « permis de faire parler du projet dans des milieux qui ne sont pas ultra-spécialisés dans la technologie et la santé ». Cette vitrine a également permis à la jeune pousse d’observer une « recrudescence du nombre de candidatures » pour soutenir sa croissance rapide, et sélectionner les meilleurs profils. Isabelle Gallet-Coty, présidente de Saurea, elle aussi lauréat 2019, souligne la « visibilité sans précédent » que leur a offert ce Prix start-up EDF Pulse.

Pour être éligible au concours EDF Pulse 2020, il faudra offrir une solution dans l’une des trois thématiques sélectionnées par EDF. Cette année, quatre jeunes pousses seront récompensées pour leur projet autour des « modes de vie durables », « territoires neutres en CO2 » et « infrastructures résilientes ».

Le Grand Jury distinguera 3 lauréats, toutes catégories confondues. Le Prix du public viendra récompenser une quatrième start-up suite à un vote qui aura lieu en août et septembre prochain.

Modes de vie durables

Les produits et les services offrant un quotidien plus sain, plus aidant et plus confortable à toutes les étapes de la vie et dans tous les espaces de vie, contribuant à davantage de bien-être et répondant aux besoins des utilisateurs responsables.

Territoires neutres en CO2

Les solutions de production, de stockage et de consommation énergétique réduisant au maximum l’impact environnemental de chacun, dans tous les territoires.

Infrastructures résilientes

Les outils, les processus et les objets connectés améliorant la performance opérationnelle et la compétitivité des organisations, et réduisant les externalités négatives.