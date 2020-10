Prix start-up EDF Pulse 2020 : votez pour votre start-up préférée !

En mars dernier, EDF annonçait l’ouverture de la 7ème édition des Prix start-up EDF Pulse. Ce concours, qui s’adresse aux jeunes pousses européennes ayant conçu un produit innovant, arrive dans la phase d’appel aux votes du public pour élire son Prix coup de cœur.

Cette année, le concours récompensera des start-up qui innovent dans 3 domaines : Territoires neutres en CO2, Infrastructures résilientes et Modes de vie durables.

Entre le 8 octobre et le 8 novembre 2020, le grand public a la mission de choisir l’un des lauréats de cette édition des Prix start-up EDF Pulse. Trois autres prix seront décernés par un grand jury d’experts. En jeu pour les finalistes, une dotation jusqu’à 80 000€ et une campagne de communication de grande ampleur.

Les lauréats seront annoncés le mardi 1er décembre sur les Electric Days, évènement 100% digital d’EDF.

Ci-dessous, le cru 2020 avec les 12 finalistes (par catégorie) des Prix start-up EDF Pulse. En quelques clics, vous pouvez voter et soutenir le projet de votre choix. Un peu de votre temps peut faire une énorme différence.

Catégorie : Territoires neutres en CO2

#1 BEFC, la pile écologique à base de papier et d'enzymes Cette petite pile flexible et fine comme du papier révolutionne le marché de la pile bouton utilisée pour les petits appareils électroniques jetables. Intelligemment conçue, économique, non-toxique, elle se compose de matériaux bio-sourcés. #2 RECICLALIA, le recyclage viable des pales d'éoliennes Grâce à ses technologies brevetées, cette solution arrive à pic pour démanteler et valoriser les matériaux composites des pales d'éoliennes hors service. Les fibres de verre et de carbone réintègrent les filières industrielles, favorisant une économie circulaire. #3 TRANSITION-ONE, la start-up qui électrifie les voitures en 4 heures Transition-One convertit en électrique le moteur essence ou diesel de voitures citadines ou d'utilitaires légers, en seulement 4 heures. Décarbonée, performante, abordable, cette technologie adressée aux particuliers et à la flotte automobile est une solution de transition vers une mobilité durable. #4 WATER HORIZON, la batterie mobile qui valorise la chaleur perdue Cette batterie mobile récupère la chaleur perdue des industries pour la valoriser, sous forme de chaud ou de froid, là où il y a besoin. Une manière d'augmenter la part des énergies renouvelables et de réduire les émissions de CO 2 .

Catégorie : Infrastructures résilientes

#5 ACWA ROBOTICS, le robot qui révolutionne la gestion des réseaux d'eau Ce robot à l'intelligence artificielle se promène dans les canalisations d'eau pour détecter les failles et permettre la réparation des sections endommagées avant qu'une fuite se produise. #6 ENERGIOT, les capteurs autonomes pour optimiser les réseaux électriques Auto-alimentés grâce au champ magnétique produit par les lignes de courant, ces capteurs permettent d'analyser le réseau électrique pour détecter les anomalies et réduire considérablement les coûts de maintenance. #7 INBOLT, la digitalisation des processus manuels industriels Petits et faciles à fixer sur n'importe quel outil, les modules InBolt enregistrent les mouvements des techniciens des lignes de production industrielles et leur permettent de réaliser un contrôle qualité en temps réel. #8 WEEM, la cabine connectée qui facilite les démarches administratives Équipée d'une tablette à l'utilisation intuitive, la cabine acoustique WeeM lutte contre la précarité numérique en rendant les démarches administratives en ligne accessibles à tous.

Catégorie : Modes de vie durables

#9 EARTHWAKE, la machine qui recycle le plastique en carburant L'économie circulaire carbure avec Chrysalis ! Mise au point par la start-up Earthwake, la machine revalorise les déchets plastiques en les transformant en essence, diesel et gaz par pyrolyse. Développée dans une logique low tech, la solution est également mobile et autosuffisante en énergie. #10 EBIKEPORT, la station de recharge autonome et durable eBikePort dessine de nouveaux horizons pour nos villes. Autonome en énergie, cette station multifonction charge vélos électriques, trottinettes et Smartphones, offre une connexion WiFi gratuite et met à disposition des casiers individuels sécurisés. #11 LE CHEMIN DES MÛRES, l'application qui soutient l'alimentation locale Favoriser les circuits courts et l'économie locale : c'est la mission du Chemin des Mûres. Cette start-up a développé une application destinée aux professionnels de l'alimentation. Son but : faciliter et réduire les coûts de transport en mutualisant les livraisons. #12 OCTOPUS LAB, le gardien de la qualité de l'air intérieur La solution SaaS d'Octopus Lab prédit l'évolution de la pollution de l'air intérieur et pilote les systèmes de ventilation des bâtiments. La qualité de l'air est garantie, même en cas de pic de CO 2 !

Prix spécial EDF Pulse Sport & Innovation

Nouveauté de cette 7ème édition, le Prix spécial EDF Pulse Sport & Innovation, en collaboration avec Paris 2024, présente 5 finalistes qui innovent dans le domaine du sport :

GoMyPartner, le sport gratuit pour tous

Finis les coûts dissuasifs d’un équipement sportif ou d’une cotisation de club. En achetant chez les enseignes partenaires de GoMyPartner, les consommateurs accumulent désormais des euros pour financer leur pratique sportive

Hubbster, le sport en libre accès

Sur les terrains de jeux publics, Hubbster installe des coffres contenant les balles, ballons et raquettes qui manquent et les rend accessibles via une application. Un outil pour créer du lien social, améliorer la santé et se réapproprier la ville !

I wheel share, le chatbot qui réconcilie sport et handicap

Utilisant les technologies de l’intelligence conversationnelle, I Wheel Share a conçu un chatbot qui aide les personnes handicapées à trouver instantanément, près de chez elles, les disciplines et installations sportives adaptées à leur handicap.

Kinvent, les capteurs au service de la performance sportive

Grâce à ses capteurs biomécaniques connectés, Kinvent évalue les capacités physiques d’une personne et permet aux coachs et aux kinés de mieux cibler leurs programmes d’entraînement et de rééducation. Les résultats sont meilleurs et la motivation conservée.

Loma Innovation, le matériau transformable sur mesure et à l’infini

Quelques secondes au micro-ondes suffisent pour modeler à volonté, et selon sa morphologie exacte, des chaussures de ski, des chaussons de danse ou des protège-tibias conçus avec le matériau électro-transformable de LOMA Innovation.

Le jury sélectionnera un lauréat parmi les 5 finalistes retenus. Il sera annoncé le mardi 1er décembre sur les Electric Days, évènement 100% digital d'EDF. À gagner : une dotation de 30 000€, une campagne de communication grand public et la mise en relation avec le comité d'organisation Paris 2024.

