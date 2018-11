Black Friday : forfait mobile Prixtel dès 2,99€/mois pour 5 Go sur les réseaux Orange ou SFR !

Prixtel est un opérateur mobile français qui propose le choix entre le réseau Orange et le réseau SFR. Vous pouvez ainsi choisir celui qui offre la meilleure couverture 4G à votre domicile ou sur votre lieu de travail. Autre avantage : le forfait s’adapte à votre consommation réelle.

3 niveaux de forfait sans engagement, de 5 à 50 Go de data

Pour le Black Friday, Prixtel casse le prix de son forfait qui démarre à 2,99 € par mois pour 5 Go de data ! Pour les plus gros consommateurs de data, il faudra débourser 7,99 € par mois et 12,99 € par mois pour respectivement 15 et 50 Go de data. Le forfait s’ajuste automatiquement à votre consommation, par palier. Bien entendu, vous pouvez facilement suivre votre encours de data utilisées (sur l’app Prixtel, votre espace client ou en appelant un numéro gratuit).

La promotion s’applique en utilisant le code promo STAR à la souscription. La remise est appliquée pendant 6 mois. Vous repassez ensuite à des tarifs qui restent très compétitifs et vous pouvez résilier sans frais à tout moment. Les appels, SMS et MMS sont illimités en Europe et dans les DOM.



N’attendez pas trop longtemps pour bénéficier de cette belle offre de Prixtel : elle n’est valable que jusqu’au 3 décembre.

