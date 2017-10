Décidément la CW a un faible pour les super-héros. Après les nombreuses séries présentes dans son Arrowverse, la chaîne continue sa série d’acquisitions. La dernière en date, issue de DC Comics est nommée Project 13. On vous en dit plus.

La CW continue de miser sur les super-héros de DC Comics. La chaîne a acquis les droits pour Project 13. Vous ne connaissez pas encore ? On fait les présentations.

Project 13, une série orientée paranormale

Alors que la série Black Lightning n’a pas encore été diffusée, la CW prépare déjà son prochain projet de super-héros. Selon toute vraisemblance, il s’agira de Project 13. La série mettra en scène deux personnages principaux. Traci Thirteen et son père le Docteur Terrance Thirteen. Traci, policière scientifique d’une vingtaine d’années qui croit au paranormal, se découvre des pouvoirs extra-sensoriels. Avec son père, il vont enquêter sur des phénomènes paranormaux et inexpliqués.

Dans le même temps, la série qui diffuse aussi des séries comme Riverdale a annoncé travailler à une série autour de Sabrina l’apprentie Sorcière. Liée à l’univers de Archie Comics, celle-ci avait déjà eu le droit à une série diffusée en France à la fin des années 90.

Une place dans l’Arrowverse pour Project 13 ?

Alors, ces deux nouveaux personnages pourront-ils trouver une place dans l’Arrowverse ? Arrow, Flash, Legends of Tomorrow et Supergirl ont régulièrement le droit à des cross-overs et sont des séries plus ou moins liées. En revanche, Black Lightning, la série qui sera lancée à partir de 2018, ne sera que très peu liée même si des épisodes communs ne sont pas totalement exclus. Traci et le Dr Thirteen sont eux notamment apparu dans Flashpoint et Batman, ce qui laisse un espoir aux fans. Toutefois, l’univers du paranormal, semble plutôt éloigné des productions déjà présentes. Peut-être la chaîne privilégiera-t-elle l’option d’une dimension alternative comme pour Supergirl. Il faudra sans doute attendre pour en savoir plus.

Le projet vient tout juste d’être confirmée donc on ignore encore qui sont les acteurs pressentis. En revanche, on sait déjà que Daegan Frykling (Bitten) écrira la série et sera à la production aux côtés d’Elizabeth Banks.