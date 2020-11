Promos hot(tes) de Noël : Rakuten explose les prix jusqu’à minuit 🔥

Pendant toute la journée sur Rakuten les promotions se multiplient. Avec cet événement « les promos hot(tes) de Noël » le marchand a décidé de cibler les grosses marques high-tech. Apple, Samsung, Dyson, Roborock, etc. Il y en a pour tout le monde.

En plus de réductions affichées, Rakuten propose jusqu’à 20% de bons d’achat (Rakuten Point) pour les produits à la une. Exemple concret, l’achat d’un iPhone 11 peut vous apporter 163€ en Rakuten Point, qui sont dépensables sur vos prochaines commandes.

Deuxième spécificité de cette journée, Rakuten propose un bon de réduction de 15€ dès 99€ d’achat avec le coupon RAKUTEN15, ce qui vous permet de faire encore plus d’économies sur les tarifs des bons plans du site. Attention, ce code ne fonctionne que pour les 5 000 premiers clients.

Pour découvrir les meilleures promotions Rakuten du jour, c’est par ici :

Voir toutes les offres RAKUTEN

iPhone 12 128 Go à 894€ au lieu de 959€ + 178€ en Rakuten Points

C’est LE deal du jour chez Rakuten. Sorti il y a quelques semaines à peine, l’iPhone 12 de 128 Go est en promotion à 894€ au lieu de 959€ avec le code RAKUTEN15. En plus de cela, vous bénéficiez de 127€ de bons d’achat via les Rakuten Points.

L’iPhone 12 est un vrai bon en avant chez Apple, avec l’arrivée d’un écran OLED, et l’intégration de la nouvelle puce A14 Bionic, la plus puissante du marché à l’heure actuelle. Il est sur quasiment tous les points égal à l’iPhone 12 Pro, vendu plus de 200€ plus cher.

Pour profiter de cette promotion chez Rakuten, il vous suffit de bien renseigner le code RAKUTEN15 dans le panier avant le paiement :

Profiter de l’offre

AirPods Pro à 194€ au lieu de 279€ + 48€ en Rakuten Points

On ne les présente plus ! Les AirPods Pro d’Apple sont en promotion aujourd’hui chez Rakuten à 194€ au lieu de 279€ grâce au code RAKUTEN15. Le nombre de Rakuten Points est une nouvelle fois très intéressant, avec un bon d’achat d’une valeur de 48€ à valoir sur vos prochaines commandes.

Ce prix de 194€ est l’un des plus faibles jamais vus sur les AirPods Pro, la livraison prend entre 2 et 6 jours et est gratuite. La grande différence entre les AirPods Pro et les classiques, c’est leur double système de réduction du bruit (active + passive). À ce prix, il ne devrait pas y en avoir pour tout le monde !

Profiter de l’offre

TV 4K Xiaomi 55 pouces à 424€ au lieu de 499€ + 84€ en bons d’achat

Comme sur tous les marchés qu’il attaque, Xiaomi propose un produit très agressif au niveau tarifaire. Vendue 499€ la Xiaomi Mi TV 4S 55 pouces a été saluée par la critique pour son rapport qualité-prix.

C’est encore plus le cas aujourd’hui, grâce à cette vente flash Rakuten qui fait tomber son prix à 424€ au lieu de 499€ grâce au code RAKUTEN15. En plus de cela, vous bénéficiez de plus de 88€ en Rakuten Points (bons d’achat valables sur vos prochaines commandes).

La Mi TV 4S de Xiaomi propose une dalle UHD de 55 pouces compatible HDR et Dolby + DTS. C’est une Smart TV, grâce à l’intégration d’Android TV. Ce système d’exploitation vous permet d’utiliser les applications disponibles sur le Play Store, comme Netflix, YouTube, ou encore Rakuten TV.

Profiter de l’offre

iPhone 11 à 584€ au lieu de 809€ + 123€ en Rakuten Points

Si vous voulez un iPhone récent et surpuissant, l’iPhone 11 est un modèle idéal. Sorti il y a un an au prix de 809€ pour 64 Go, le modèle 128 Go (859€) est proposé aujourd’hui à 584€ seulement ! En plus de cela, la commande vous donne droit à 118€ en Rakuten Points, ce qui est considérable.

L’iPhone 11 128 Go tourne grâce au SoC Apple A13 Bionic, qui reste l’un des plus puissants du marché. Pour le reste, vous avez à l’arrière un double capteur photo, et le traitement logiciel d’Apple est salué par les amoureux de la photo sur smartphone.

Pour profiter de l’offre, il suffit d’entrer le code RAKUTEN15 dans votre panier :

Profiter de l’offre

Les aspirateurs Roborock à prix cassés

C’est peut-être l’offre la plus intéressante de notre sélection. Lancé à 299€ il y a quelques mois, l’aspirateur-balai Roborock H6 est proposé à 274€ seulement grâce au code RAKUTEN15. Aujourd’hui seulement, vous bénéficiez en plus de 58€ en Rakuten Points.

La seconde offre Roborock porte sur l’excellent aspirateur-robot Roborock S5 Max, dont le prix chute à 284€ au lieu de 499€ avec le code RAKUTEN15. Il faudra ajouter à cette réduction les 60€ de Rakuten Points.

Ces deux modèles s’imposent dans chacune de leurs catégories. Le Roborock H6 est un véritable concurrent pour Dyson, avec un prix deux fois inférieur à certaines références. Si vous cherchez un aspirateur-balai abordable, c’est le moment de foncer.

Le S5 Max est quant à lui disponible depuis un peu plus d’un an. C’est un aspirateur-robot ultra puissance, capable de nettoyer des surfaces allant jusqu’à 250 m2 sur une seule charge. Il embarque aussi une serpillière et est connecté. Vous pourrez donc le programmer, le piloter, ou le lancer à distance. Son grand intérêt c’est qu’il crée une cartographie de vos pièces, et vous pouvez ensuite adapter les différents modes en fonction des pièces.

Samsung Galaxy A21s à 169€ + 33€ en Rakuten Points

Vendu habituellement 199€, le Samsung Galaxy A21s est un excellent smartphone à moins de 200€. Pour cette journée promo Rakuten, son prix chute à 154€, et vous donne droit à 33€ en Rakuten Points.

Ses atouts sont multiples. En premier lieu, son écran Infinity-O de 6,5″, a des bordures très fines pour une meilleure immersion. À l’arrière on retrouve quatre capteurs photo, pour vous permettre une large palette de clichés. Sa batterie de 5 000 mAh en fait un top smartphone au niveau autonomie, et la surcouche OneUI est une des meilleures sous Android.

Le Samsung Galaxy A21s est un smartphone parfait si vous voulez offrir sans vous ruiner.

Profiter de l’offre

L’opération « Promo hot(tes) de Noël » a lieu jusqu’à 23h59 ce vendredi 27 novembre. Pour découvrir toutes les promotions, c’est par ici :

Voir toutes les offres RAKUTEN

Mentions légales de l’événement :

Promo hot(tes) de Noël x20 du 27/11/2020 de 00h00 GMT à 23h59 GMT+1. 20% en Rakuten Points sur la sélection de produits du Hub de Noël (valable uniquement pour les membres Club R). Rakuten Points limités à 10 000 par utilisateur Regular, 15 000 par utilisateur Silver et Gold, 20 000 par utilisateur Platinum.

Bon de réduction RAKUTEN15 : 15€ offerts dès 99€ d’achat du 27/11/2020 de 00h00 GMT à 23h59 GMT+1. Coupon valable sur l’ensemble du site pour les 5000 premières commandes.