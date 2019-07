Les propriétaires de Tesla pourraient bientôt profiter de Netflix et YouTube

Si Tesla propose déjà des jeux sur l’écran principal de ses véhicules, le constructeur automobile ne propose pas d’accès à Netflix et YouTube, une option qui pourrait être utile pour tous ceux qui souhaitent regarder une série ou un clip lorsqu’ils sont à l’arrêt.

Certains petits malins n’ont pas attendu une potentielle officialisation de ce service de la part de Tesla et se sont débrouillés eux-mêmes pour accéder à la plateforme de streaming américaine. Néanmoins, le détournement des règles imposées par l’entreprise dans ce cas ne permet pas de profiter pleinement de Netflix et l’option se voit contrainte, dont par le manque de son.

Tesla prévoit de divertir ses utilisateurs (même lorsque le véhicule sera en mouvement)

Cependant, il se pourrait bel et bien que les Tesla bénéficient officiellement d’un accès à Netflix et YouTube sous peu. Dans un tweet partagé il y a quelques jours, Elon Musk a effectivement indiqué à ce sujet : « Possibilité de streamer YouTube & Netflix quand la voiture est à l’arrêt bientôt disponible ! Une sensation incroyablement immersive et cinématographique grâce aux sièges confortables et à la qualité sonore ».

Suite à ce message, il a précisé : « Quand le full self-driving sera approuvé par les organismes de réglementation, nous activerons la vidéo durant le déplacement ».

Comme l’a indiqué le directeur de Tesla, cette fonctionnalité ne concernera donc pas seulement les véhicules lorsqu’ils seront à l’arrêt. Pour l’instant, les jeux sont seulement disponibles quand les voitures ne sont pas en train de rouler, sinon, l’accès à ceux-ci est logiquement interdit. Néanmoins, cela pourrait changer, si l’on en croit Musk. En effet, l’option en question pourrait bel et bien permettre aux utilisateurs de visionner des vidéos même quand leur voiture roule. Si celui-ci n’a pas évoqué les jeux, il serait possible que ces derniers soient également accessibles lors du déploiement du full self-driving.

Reste encore à savoir quand la fonctionnalité en question serait déployée.