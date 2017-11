PS Plus : les jeux gratuits de décembre pour PS4, PS3 et PS Vita

Sony officialise la liste des jeux offerts en décembre dans le cadre de son service PS Plus, avec des jeux gratuits pour PS4, PS3 et PS Vita.

Les jeux PS Plus du mois de décembre

Comme chaque mois, le programme PS Plus de Sony permet aux abonnés de profiter d’une sélection de jeux gratuits. Des jeux proposés sur PS4, PS3 et PS Vita, téléchargeables gratuitement donc, et accessibles librement durant toute la durée de l’abonnement PS Plus. Si PlayStation promet « de se repencher sur certains des meilleurs moments du monde de PlayStation dans les mois à venir« , le groupe annonce les heureux élus du mois de décembre. Rappelons que le PS Plus permet également de jouer en ligne sur PS4, et disposer de diverses réductions, ainsi que d’un stockage de sauvegardes dans le Cloud.

Ainsi, très prochainement, il sera possible de télécharger gratuitement le jeu Darksiders II : Deathinitive Edition pour PS4. Rappelons qu’il s’agit là d’un remaster du jeu d’action/aventure paru sur PS3, avec évidemment son lot d’améliorations pour PS4, sans oublier les DLC. Un titre très réussi, souvent considéré comme le « Zelda pour adultes » de la génération précédente.

Aux côtés de Darksiders II, PlayStation propose également de télécharger gratuitement Kung Fu Panda : Le Choc des Légends. En effet, Noël oblige, PlayStation a pensé à nos chers bambins, qui pourront donc retrouver les aventures de Po sur PS4. L’autre bonne nouvelle c’est que les jeux PS Plus du mois en cours, à savoir le très bon Until Dawn : Rush of Blood et Qui es Tu ? seront encore disponibles en décembre. Pratique pour tester le PlayStation VR, et découvrir le premier jeu de la gamme PlayLink.

Evidemment, Sony n’en oublie pas pour autant les détenteurs de PS3 et/ou de PS Vita, avec la disponibilité de Xblaze Lost : Memories et Syberia Collection sur la console de salon, ainsi que de Forma 8 et Wanted Corps sur PS Vita. Tous ces nouveaux titres PS Plus seront à télécharger à compter du 5 décembre prochain. Evidemment, à cette même date, la sélection du mois de novembre s’effacera pour laisser place à la nouvelle fournée.