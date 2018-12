PS4 : 7 promos avec la console Sony à ne pas rater 🔥

La console de jeux vidéos PS4 de Sony connaît toujours un très vif succès au moment de Noël, et ça n’est pas prêt de changer cette année. Dans le mois des fêtes de fin d’années, les marchands en ligne n’hésitent pas à offrir de belles promotions sur la console PlayStation seule, ou dans des packs qui l’associent à des jeux vidéos et des accessoires. Sony mise beaucoup sur Noël pour écouler quelques millions de son produit, avec aussi parfois de belles remises. Ci-dessous, les meilleures offres valables chez les marchands français aujourd’hui :

Attention, les stocks de PS4 sont très limités, et il faut se dépêcher pour profiter de ces promotions. Amazon par exemple n’a quasiment plus de stock, et la plupart de ses packs sont en rupture. Afin de garantir une livraison avant Noël, il faut être rapide.

Console PS4, un cadeau de Noël en promotion ?

Le géant de l’électronique japonais Sony se positionne aujourd’hui très loin devant ses rivaux Nintendo et Microsoft au niveau des consoles de jeux vendues. Il y a quelques mois encore, le géant japonais se félicitait d’avoir vendu plus de 82 millions de PlayStation 4, et il espérait écouler plus de 96 millions de PS4 avant la fin de son année fiscale. La période de Noël, après le Black Friday, constitue un moment clé pour cela. Tous les fabricants enregistrent des pics de vente sur les consoles.

Si les chiffres ne sont jamais publiés officiellement, on sait quand même que la PS4 se vend extrêmement bien chez tous les marchands en ligne français. En effet, la dernière console de jeux PlayStation se positionne toujours dans le Top 15 des meilleures ventes sur Amazon, et elle figure en première position dans la catégorie des consoles. Bien souvent, ce sont des bundles qui incluent la PS4 avec des jeux (comme FIFA 18, Red Dead Redemption 2 ou Spiderman) qui s’écoulent le mieux. Les remises montent parfois jusqu’à -35% sur la console de jeux phare, ce que l’on ne retrouve à aucun autre moment pendant l’année.

Chez Fnac, Darty ou Cdiscount, on retrouve le même son de cloche : la PS4 Sony est un véritable succès, et les nombreuses opérations promotionnelles comme celles que l’on retrouve actuellement ont tout pour séduire le grand public. Par exemple, l’offre qui voit la PS4 1 To + Red Dead Redemption 2 et The Shadow of Tomb Raider tomber à 269€ (soit 35%) de remise se vend comme des petits pains sur Cdiscount. Ce dernier marchand se félicitait d’avoir écoulé plusieurs dizaines de milliers de consoles de jeux l’année passée, sur la même période.

Vente flash de PlayStation avec un stock limité

Pour acquérir une PS4 de Sony, il faut être rapide. En effet, la plupart des marchands ont des stocks de chaque produits très limités, et c’est le cas par exemple chez Amazon qui a une rupture de stock sur la plupart des packs avec la console PlayStation. Cet engouement est aussi lié aux promotions sur celle-ci : ce sont des ventes flash et des « promotions du jour » avec des stocks très limités et un laps de temps très court pendant laquelle la PS4 est en promotion.

Autrement dit, il faut à chaque fois se dépêcher pour obtenir la meilleure offre sur la PS4 Sony, et il ne faut pas hésiter. Les offres sont très régulièrement mises à jour chez les différents marchands, et il faut donc revenir souvent sur les sites marchands pour voir la dernière remise. Nous les mettrons à jour tout au long de la journée ci-dessus, en fonction des stocks disponibles. Si vous voyez une promotion qui vous plait, n’hésitez pas à foncer car on ne sait jamais si elle reviendra par la suite.

Pack PS4 + jeux vidéos + accessoires ?

Pour ceux qui auraient déjà une PS4 chez eux, il est toujours possible de trouver quelques bons plans sur les accessoires. En effet, les marchands comme Cdiscount ou Amazon offrent aussi de très belles remises sur les manettes ou sur des packs qui incluent le casque de réalité virtuelle du fabricant japonais, le PlayStation VR.

A cela, on retrouve aussi des remises qui montent jusqu’à -50% sur les jeux les plus populaires de la PS4 : FIFA 19, Spiderman, Fortnite, Call of Duty Black Ops IV ou encore God of War. Ces jeux vidéos compatibles avec la PS4 figurent toujours dans le Top 10 des meilleures ventes sur Amazon, et il faudra se dépêcher afin de bénéficier des meilleurs tarifs sur ces derniers.

