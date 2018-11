PUBG : sur PS4 le 7 décembre (avec du contenu exclusif en bonus)

PUBG aussi sur PS4 !

En fin d’année dernière, Microsoft créait l’événement avec la disponibilité en Game Preview Access d’un certain PlayerUnknown’s Battlegrounds sur Xbox One. Un PUBG très largement mis en avant par Microsoft, et un jeu disponible en version 1.0 depuis quelques semaines maintenant. Un an plus tard, le titre déboule enfin sur PS4, avec une disponibilité calée au 7 décembre.

En effet, même si PUBG ne nous a pas franchement convaincu, le jeu reste un titre particulièrement fort, et Microsoft a récemment décidé d’utiliser ce dernier pour renforcer son offre Xbox Game Pass. Contrairement à un Fortnite, PUBG n’est pas un jeu gratuit, et il faudra dépenser la somme de 30 euros pour mettre la main sur le jeu en version simple, avec en prime une « Survivor’s Digital Edition » proposée à 50 euros ainsi qu’une « Champion’s Digital Edition » (60 euros), permettant de démarrer avec quelques bonus.

Selon Changmin Lee, PS4 Engineering Lead : « Tous les membres de l’équipe de développement PS4 ont travaillé avec passion sur chaque moment du jeu afin de créer une expérience parfaite pour nos joueurs. Nous espérons que vous apprécierez votre aventure en quête d’un bon poulet rôti !” En ce qui nous concerne, on espère surtout que ce PUBG PS4 sera mieux optimisé que la version Xbox One en son temps… ce qui ne devrait pas être trop compliqué.

Sur PS4, PUBG proposera évidemment les trois maps emblématiques, à savoir Erangel, Miramar et Sanhok. Le jeu comprendra toutes les fonctionnalités principales telles que les matchs personnalisés, le système de classements, le mode événement, les trophées et bien plus encore. A noter que les joueurs qui précommandent le titre auront droit à des skins exclusifs, avec notamment la tenue du désert Nathan Drake de la série Uncharted, le sac à dos d’Ellie de The Last of Us, sans oublier un avatar et un thème PUBG.