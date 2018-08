PUBG est rempli de bugs, l’éditeur se donne trois mois pour corriger le tir

PUBG a-t-il raté le coche ? Alors que Fortnite est un succès commercial mondial, sa franchise concurrente ne propose pas au joueur l’expérience promise.

C’est via son compte Twitter que PUBG Corporation a annoncé son programme baptisé « Fix PUBG ». Son but ? Corriger les bugs du jeu sous trois mois. Le site répertorie toutes les faiblesses du jeu qui sont répertoriées en plusieurs catégories : performances du client, du serveur, la triche, le processus de mise en relation, et autres bugs.

Le site recense chacun des bugs importants et une timeline de la progression des mises à jour. Pour l’instant dans la catégorie « bugs » 37 ont été réglés dans une mise à jour aujourd’hui, et il en reste 63. L’initiative est intéressante et montre que PUBG est à l’écoute de sa communauté, dont les derniers avis sur Steam sont négatifs.

Ce site ne concerne pas PUBG Mobile, mais uniquement les versions PC et Xbox, le jeu étant toujours en bêta sur cette dernière. Même s’il est imparfait pour l’instant, le jeu reste populaire, à l’heure où j’écris ces lignes, plus de 900 000 personnes sont connectées au jeu simultanément.

