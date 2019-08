PUBG : le cross-play PS4/Xbox One bientôt disponible !

Du cross-play aussi pour PUBG

Depuis quelques mois, les amateurs de Rocket League ou encore de Fortnite peuvent profiter du précieux cross-play, cette fonction visant à faire s’affronter les joueurs de différentes machines (PS4, Xbox, Nintendo Switch…). A l’occasion de l’ouverture de la GamesCom 2019, PUBG Corp. a tenu à entrer dans la danse, en ouvrant à son tour le cross-network play pour PUBG.

Selon PUBG Corp., le cross-network play va permettre des temps d’attente plus courts pour les joueurs console et créer une expérience PUBG unifiée. Le cross-network play sortira pour les serveurs de tests fin septembre, avec un lancement sur serveurs officiels début octobre.

« Notre communauté sur console nous a fourni un soutien exceptionnel depuis le lancement et nous nous engageons à leur fournir en retour des améliorations continuelles et un développement riche de contenu et d’expériences » a déclaré Ashley Youngsun Nam, Head of Console pour PUBG Corporation.

Des mises à jours plus rapides sur consoles

Ce n’est pas tout, puisque le groupe s’engage également à proposer des mises à jour plus rapides. Les joueurs de console pourront accéder aux contenus plus tôt que jamais avec des mises à jour disponibles en l’espace de deux semaines par rapport à la version PC. A partir de la saison 4 de PUBG, qui commence le 27 août sur console, tout le contenu en jeu sera rattrapé et aligné sur toutes les plateformes. Toutes les mises à jour suivantes sur console arriveront deux semaines après leur sortie sur PC.

A ce sujet, l’une des grandes nouveautés apportées par la saison 4 de PUBG sera la mise à jour visuelle d’Erangel, amenant un nouveau look frappant à la première carte iconique du jeu. Les développeurs promettent ainsi de nouveaux styles d’immeubles, des paysages et des terrains plus réalistes, ainsi que des différentes zones dans la carte, permettant aux joueurs d’explorer de nouveaux champs de bataille comme jamais auparavant.

PUBG va-t-il être enfin agréable à regarder ? Réponse le 27 août…