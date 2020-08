PUBG Mobile annonce une mise à jour majeure, et 2 millions de dollars à gagner

PUBG Mobile est sorti il y a maintenant plus de 2 ans. Rapidement, ce jeu est devenu l’un des plus populaires sur smartphone. Tencent Games, VNG Game Publishing et la PUBG Corporation ne comptent s’arrêter en si bon chemin et dévoilent une mise à jour notable à très grande échelle. Cette mise à jour ouvre une « nouvelle ère de gameplay » et un nouveau tournoi e-sport si l’on tient compte des annonces de lundi dernier.

La mise à jour tant attendue devrait être déployée à partir du 8 septembre 2020. Pour patienter, les développeurs ont présenté quelques nouveautés qui en feront partie. PUBG Mobile 1.0 verra des graphiques améliorés pour un gameplay plus réaliste qualifié de « sans précédent » pour un jeu mobile. Ces améliorations concerneront principalement les personnages, l’ajout de nouvelles particules, la fumée, les coups de feu, et les explosions. Il faudra également s’attendre à plus de réalisme concernant les ombrages, l’éclairage, et autres détails dans l’environnement du jeu.

En termes d’expérience utilisateur, cette mise à jour propose aussi de nombreuses nouveautés. En effet, les fonctions sociales, le magasin, l’écran d’accueil, toutes ces pages ont été réorganisés pour proposer une interface plus simple et propre.

PUBG Mobile profite de la disparition de Fortnite.

PUBG Mobile a également officialisé un nouveau tournoi qui va combiner la Ligue mondiale et le Championnat du monde en un seul grand mégaévénement. James Yang, directeur de PUBG Mobile Global Esports a confirmé cette annonce. Ce dernier ajoute que le vainqueur touchera 2 millions de dollars, le montant le plus élevé que PUBG Mobile ait jamais versé. Rien qu’en 2019, PUBG Mobile a rapporté 1,3 milliard de dollars, et la pandémie de COVID-19 n’a pas entaché la réussite du jeu mobile puisque les joueurs ont tendance à passer plus de temps devant leur smartphone.

Il est également important de préciser que PUBG a désormais le champ plus libre sur l’App Store et le Play Store, puisque Fortnite a été banni.