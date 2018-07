PUBG Mobile : un nouveau mode War et un système de clans avec la MAJ 0.7.0

PUBG Mobile se met à jour pour l’été, avec notamment l’arrivée d’un nouveau mode War et d’un système de clans.

PUBG Mobile se met à jour en juillet

Lancé en mars dernier, le jeu PUBG Mobile, déclinaison nomade du célèbre PlayerUnknown’s Battlegrounds sur PC et Xbox One, dépassait en mai le cap des 10 millions de joueurs actifs, avec un titre disponible à la fois sur iOS et Android. Un jeu suivi de très près par ses développeurs, qui proposent fréquemment de nouvelles mises à jour visant à la fois à stabiliser le titre, et à implémenter de nombreuses nouveautés, histoire de ne jamais permettre aux joueurs de décrocher.

En juillet, la nouvelle mise à jour de PUBG Mobile permet notamment d’introduire un tout nouveau mode de jeu : War. Dans ce dernier, les joueurs sont confinés dans une aire de jeu relativement étroite, ce qui promet des affrontements plus intenses. Contrairement au principe de base de PUBG, les joueurs disposent également ici d’un système de respawns, étant donné que le but de chaque équipe est de parvenir à 100 points, comme sur un mode Deathmatch traditionnel. Le jeu attribue ainsi 3 points pour l’élimination d’un concurrent, 1 point pour un assist et 1 point pour le sauvetage d’un allié.

Cette nouvelle version 0.7.0 du jeu permet également aux adeptes du jeu de retrouver un nouveau système de clans, permettant de développer un sens de camaraderie entre les joueurs, avec la possibilité de créer des icônes de clans, mais aussi (et surtout) de collaborer pour collecter des récompenses en brillant dans les classements et les challenges. A noter également l’arrivée d’un système de médailles visant à récompenser certaines actions in-game, à l’instar des trophées et succès sur PS4 et Xbox One.

La récente mise à jour permet également de découvrir de nouvelles skins, sans oublier la présence du fusil SLR Rifle, présent jusqu’ici uniquement dans la version PC du jeu. Une mise à jour à télécharger gratuitement bien sûr, et qui concerne aussi bien les joueurs Android que les joueurs iOS.