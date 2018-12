PUBG : la map enneigée Vikendi à temps pour Noël

PUBG accueille sa nouvelle map Vikendi

PUBG Corp. annonce la disponibilité via la nouvelle mise à jour du jeu (sur PC) de la map Vikendi. En effet, annoncée depuis plusieurs semaines maintenant, cette nouvelle aire de jeu arrive enfin chez les joueurs, et va donc permettre de fouler un nouveau terrain enneigé. Le gameplay est annoncé comme plus rapide que sur Erangel/Miramar, et permet des stratégies plus créatives que Sanhok.

Selon les créateurs du jeu, « Vikendi est un mélange entre tous les meilleurs aspects de nos précédentes cartes. » Il s’agit d’un parc d’attractions abandonné, situé sur une île nordique dans l’ombre du mont Kreznic. Une map de 6 x 6 kms, sur laquelle il faudra redoubler de vigilance, la neige étant parfaite pour laisser les traces des joueurs.

A noter que la nouvelle mise à jour ne se contente pas d’apporter uniquement cette map Vikendi. Ainsi, les joueurs vont pouvoir profiter de deux nouveaux objets exclusifs à la carte, à savoir le fusil d’assaut G36C (qui remplace le SCAR-L sur Vikendi) et la motoneige pour gambader à travers le paysage gelé.

PUBG annonce également avoir procédé à une refonte du système de replay en jeu, vous mettant dans la chaise du directeur pour éditer les clips, créer des mouvements 3D pour la caméra, et exporter votre travail pour montrer au monde vos meilleures productions PUBG ! On nous promet aussi la refonte du système de saut en parachute, permettant de planer ou de plonger durant la chute libre, avec des animations améliorées, et vous laissant de libérer votre parachute avant de toucher le sol.

Soulignons que cette map Vikendi arrivera dans PUBG Mobile dès la semaine prochaine, et en 2019 sur Xbox One et PS4, le jeu étant disponible depuis quelques jours maintenant sur la console de Sony.