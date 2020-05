Qualcomm lance le Snapdragon 768G, un processeur pour smartphones 5G, performants, mais abordables

Depuis le début de l’année, les présentations de smartphones haut de gamme se sont enchaînées. Mais si ces appareils, comme le OnePlus 8 Pro ou le Xiaomi Mi 10 Pro, proposent des caractéristiques très intéressantes (dont la présence du processeur Qualcomm Snapdragon 865), ceux-ci ont également des prix assez élevés.

Mais fort heureusement, pour ceux qui n’ont pas envie de payer le prix d’un smartphone premium, il existe également des appareils plus abordables qui offrent des performances tout à fait acceptables (même pour les jeux vidéo), ainsi que la 5G. Et il y a quelques jours, la société Qualcomm vient de dévoiler un nouveau processeur pour ce type de smartphone : le Snapdragon 768G.

Les deux points forts de ce processeur sont les performances sur les jeux vidéo, et la 5G. Par rapport à son prédécesseur, le 765G, le Snapdragon 768G a une plus grande vitesse d’horloge, un GPU qui est 15 % plus performant, et son modem 5G prend en charge « toutes les régions clés et les bandes de fréquences, y compris les ondes 5G mm et sub-6 GHz […] ». Qualcomm Snapdragon met aussi en avant le moteur de 5ème génération pour l’intelligence artificielle.

Un processeur pour les alternatives aux flagships

Si on veut résumer, le Snapdragon 768G est actuellement le processeur Qualcomm dont les performances sont les plus proches de celles du Snapdragon 865 que l’on trouve sur les appareils haut de gamme. Mais pourtant, celui-ci coûtera moins cher, ce qui permettra donc aux fabricants de proposer des mobiles très performants, mais plus abordables que les flagships. Ce processeur aider aussi ces constructeurs à proposer des appareils 5G plus abordables.

« Nous sommes particulièrement bien placés pour accélérer la commercialisation de la 5G à grande échelle et le Snapdragon 768G est un exemple de la façon dont nous continuons à fournir des solutions pour répondre aux besoins de nos clients OEM », a déclaré Kedar Kondap, vice-président chez Qualcomm Technologies. « Notre portefeuille en expansion a le potentiel de rendre la 5G accessible à des milliards d’utilisateurs de smartphones à travers le monde. »

Le premier smartphone équipé de ce nouveau processeur sera le Redmi K30 5G Racing Edition. Mais on s’attend déjà à ce que beaucoup d’autres constructeurs lancent des modèles utilisant cette nouvelle puce, bientôt. D’ailleurs, des médias évoquent actuellement la possibilité que le Pixel 5 de Google n’utilise pas un SoC premium, mais plutôt un processeur milieu de gamme. Et il pourrait bien s’agir du Snapdragon 768G.