Qualcomm veut doper les smartphones de gamers avec le Snapdragon 855 Plus

Avec le succès des jeux sur mobile, la demande des joueurs en matière de performance est toujours plus élevée. Les smartphones haut de gamme, comme ceux qui sont équipés du SoC Snapdragon 855 de Qualcomm, proposent déjà une excellente expérience pour le mobile gaming.

Mais pour les joueurs les plus exigeants, l’entreprise vient de présenter une nouvelle plateforme un peu plus évoluée : le Snapdragon 855 Plus. En substance, c’est le même produit, mais avec quelques améliorations qui pourraient faire la différence pour les jeux vidéo, les applications en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, et pour l’intelligence artificielle.

Un processeur plus rapide et un processeur graphique plus performant

Concrètement, le Snapdragon 855 a un processeur plus rapide qui peut atteindre 2.96 GHz. De plus, avec un GPU Adreno 640, le SoC permet une augmentation de 15 % du processeur graphique. Celui-ci est également équipé d’un modem Snapdragon X24 LTE 4G intégré et le support de la 5G est possible en utilisant un modem X50 5G.

« Le Snapdragon 855 Plus va élever le niveau pour les joueurs d’élite avec une augmentation des performances du processeur et du processeur graphique, et élever les expériences pour la 5G, le gaming, l’intelligence artificielle et la réalité mixte. C’est quelque chose que nos clients OEM attendent de nous », a déclaré Kedar Kondap, vice-président chez Qualcomm. « Le Snapdragon 855 Plus est notre plate-forme mobile la plus avancée à ce jour et s’appuiera sur le succès de la plate-forme mobile phare d’Android en 2019, le Snapdragon 855 5G. »

Pour le moment, on ne sait pas quels sont les futurs smartphones qui seront équipés de cette version évoluée du Snapdragon 855 Plus. Mais en tout cas, ces modèles seront commercialisés dès ce second semestre 2019.