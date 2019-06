Quand l’application ECG de l’Apple Watch permet (encore) de sauver une vie

L’application ECG est seulement présente depuis quelques mois sur l’Apple Watch mais son utilité n’est plus à démontrer. Nous vous faisions déjà part il y a quelques mois du cas d’un utilisateur allemand dont la vie avait été sauvée par cette fonctionnalité. Le témoignage d’un utilisateur britannique publié sur Reddit vient illustrer à nouveau son efficacité pour détecter les problèmes cardiovasculaires.

L’homme âgé de trente ans seulement est plutôt sportif et mène une vie saine. Il utilise l’application ECG de son Apple Watch, plutôt par curiosité :

En avril, alors que la fin de l’entraînement pour le marathon de Brighton approchait, je me sentais plutôt bien. Le 5 avril, j’ai soudainement eu des palpitations qui ne semblaient pas s’arrêter. Alors que je portais mon Apple Watch Series 4, dont la fonction ECG venait juste d’être publiée une semaine avant, je pensais que je l’utiliserais simplement pour voir ce qui se passait. Et quand elle a signalé un avertissement de fibrillation auriculaire, cela m’a préoccupé.

Le verdict tombe alors. Il n’est clairement pas question de prendre le départ de ce marathon. Une série de tests permettent ensuite de déterminer la nature exacte de sa pathologie cardiaque. Et une intervention chirurgicale de réparation valvulaire s’avère nécessaire. Une opération lourde et à cœur ouvert, mais qui devrait rétablir un fonctionnement normal de l’organe vital.

Sans cette détection précoce par l’ECG de son Apple Watch, l’homme y aurait peut-être laissé sa vie. Il se montre reconnaissant vis-à-vis du personnel médical mais aussi de sa montre connectée :

Je voudrais prendre ce temps pour remercier les médecins et les infirmières qui m’ont amené à ce stade où, après une période de convalescence, je serai en mesure de vivre une longue vie en bonne santé. Mais je sais que sans ma montre Series 4 qui me donnait juste un petit coup de fouet pour me rendre à l’hôpital, je ne serais peut-être pas ici aujourd’hui, car j’aurais tout fait pour courir ce marathon, ce qui m’aurait probablement tué, sans parler de l’ignorance des symptômes.