Quand FedEx refuse l’envoi d’un Huawei P30 vers les Etats-Unis…

Vous n’êtes pas sans savoir que Huawei a subi quelques importantes sanctions aux Etats-Unis récemment, vis à vis de Google et Android notamment, mais aussi certaines applications phares, comme Facebook, qui a décidé de couper les ponts avec le groupe chinois, conformément au décret signé par Trump. D’autres géants comme Qualcomm, ARM ou encore Intel ont également tourné le dos à Huawei.

Huawei est donc plus que jamais « persona non grata » sur les terres de l’Oncle Sam… à tel point que des transporteurs comme FedEx semblent désormais refuser de faire transiter des smartphones de la marque vers les Etats-Unis. C’est un journaliste britannique de PCMag qui en a récemment fait l’expérience.

En effet, ce dernier a souhaité renvoyer un Huawei P30 Pro de la Grande-Bretagne vers les Etats-Unis. Toutefois, le colis n’est jamais arrivé à destination, et après avoir passé plus de cinq heures à Indianapolis, le paquet a été renvoyé vers sa destination de départ. Un renvoi de la part de FedEx qui se justifie par « les soucis actuellement rencontrés par Huawei et le gouvernement chinois avec le gouvernement américain. » A noter qu’il ne s’agissait pas là d’un achat d’un nouveau smartphone, mais bien d’un transfert de la rédaction de PCMag UK à PCMag US.

This is totally ridiculous. Our UK writer tried to send us his @HuaweiMobile P30 unit so I could check something – not a new phone, our existing phone, already held by our company, just being sent between offices – and THIS happened @FedEx pic.twitter.com/sOaebiqfN6

— Sascha Segan (@saschasegan) 21 juin 2019