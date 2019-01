Quand Huawei souhaite une bonne année 2019… depuis un iPhone

Huawei pris en flagrant délit d’iPhone

Début décembre, Samsung faisait la promotion de la qualité de l’écran SuperAMOLED du Galaxy Note 9 sur Twitter, via une petite vidéo. Une vidéo anodine, mais postée… depuis un iPhone. Ce 1er janvier 2019, c’est Huawei qui s’est à son tour fait piéger par Twitter, puisque dans un message souhaitant une bonne année 2019 à ses fans, on a pu lire la mention : « via Twitter for iPhone« .

« Bonne année 2019 de la part de nous tous chez Huawei. Pour cette nouvelle année, notre résolution sera de vous donner plus de raisons de rester connectés avec les gens que vous aimez » indiquait ainsi le tweet posté via le compte officiel du groupe. Aussitôt, de nombreux internautes ont capturé l’anomalie, et Huawei a rapidement corrigé le tir en supprimant son tweet, avant de le reposter quelques minutes plus tard, via Twitter Media Studio cette fois.

Pour sa défense, Huawei a par la suite posté un nouveau message sur Twitter, indiquant que le groupe « investit et bâtit des plates-formes ouvertes pour travailler avec des clients, des partenaires et même des concurrents au niveau mondial afin de « Transformer le numérique en ressources pour chaque personne, foyer et organisation, pour un monde intelligent et totalement connecté.« »

Rappelons que dans le courant du mois de décembre, c’est Apple qui se faisait épingler, après avoir répondu à un tweet d’Ariana Grande via le compte Apple Music. Une réponse postée depuis… Twitter pour Android. Personne n’est parfait.