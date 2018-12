Quand le patron de Google doit rappeler qu’il ne produit pas l’iPhone

La situation peut paraître ubuesque. Sundar Pichai le grand patron de Google, fait face au comité judiciaire du Congrès américain. Face à lui, le représentant Steven King qui lui demande des explications. Pourquoi l’iPhone de sa fille fonctionne-t-il bizarrement.

La scène se serait passée pendant l’élection. C’est sa petite fille qui avait alors le smartphone de sa maman et jouait à un jeu. C’est là qu’est apparu une photo de lui-même avec un langage plutôt insultant. Le parlementaire veut donc des explications.

La réponse de Sundar Pichai est évidente et on peut bien sûr la deviner.

After @SteveKingIA raises inscrutable concerns about iPhones, Google CEO Sunday Pichai patiently informs him, "Congressman, iPhone is made by a different company." pic.twitter.com/TiNZ1t3VRo

— Aaron Rupar (@atrupar) December 11, 2018