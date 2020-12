Quand les jeux vidéo révèlent leurs vertus éducatives

Le temps où l’OMS a décidé de classer le trouble du jeu vidéo comme un maladie semble bien loin. C’était il y a plus d’un an et depuis, la pandémie de covid-19 semble avoir totalement changé la donne dans la façon dont ce divertissement est vu par le grand public.

Ainsi, une enquête récente menée par la National Literacy Trust, une organisation britannique qui vise à promouvoir l’alphabétisation, a montré que de nombreux jeunes gamers estiment lire et écrire davantage depuis qu’ils jouent à des jeux vidéo. Cette pratique leur permettrait également de lutter contre le stress et de nouer du lien social dans une période où beaucoup en sont privés.

Un vrai intérêt en matière historique et scientifique

Dans un article publié sur le site The Conversation, Joe Todd, un chercheur de l’Université de Waterloo au Canada, a dressé un inventaire très intéressant sur ce qu’apportent les jeux en matière éducative. Il prend l’exemple des mathématiques avec les jeux gratuits de Prodigy Games. La pratique de ces derniers ont ainsi permis de faire progresser les notes moyennes des élèves.

Pour les matières scientifiques, les bienfaits des jeux vidéo sont aussi reconnus avec des avantages cognitifs pour les joueurs en ligne : meilleure attention, perception et un amélioration de la mémoire. Enfin, il conseille les jeux Portal et Portal 2 qui auraient un lien avec la Physique.

L’industrie vidéoludique a aussi énormément creusé les thèmes historiques. Comment ne pas mentionner la franchise Assassin’s Creed qui permet de plonger dans des environnements d’époque et d’observer de près des grands personnages qui ont fait l’histoire. Il en va de même pour les jeux Civilization qui donnent une idée de l’évolution humaine à travers le temps. Les autres titres sont nombreux et pour n’en citer que quelques uns, on peut penser à Age of Empires, Europa Universalis, Crusader Kings ou à la franchise Total War.

Joe Todd cite aussi les bienfaits de certains jeux en matière d’éducation physique. On pense ainsi aux jeux de la Nintendo Wii et Swift. Ring Fit Adventure propose par exemple des éléments de musculation, de yoga, et de pilates.

En matière éducative, il y a donc l’embarras du choix. L’auteur tient toutefois à préciser que les jeux vidéo ne sont bien sûr pas un substitut au système scolaire. Ils permettent de compléter les enseignements reçus en misant sur des moyens plus interactifs.