Samsung a mis en place une campagne de sponsoring de projets créatifs ambitieux et pratiquement impossibles à réaliser.

« Avez-vous déjà eu une idée folle que vous n’arriviez pas à chasser de votre esprit ? Quelque chose qui semblait cool en théorie mais sans savoir si cela pourrait voler ? Eh bien, il n’y a pas si longtemps, j’ai eu une idée comme ça » Voici l’introduction de la vidéo de Max Joseph à propos de son projet, déclaré par beaucoup comme étant impossible à réaliser. Mais l’arrivée de Samsung a complètement bouleversé son l’histoire.

Un projet ambitieux presque impossible !

Max Joseph, réalisateur du film « We Are Your Friends » avec Zac Efron et qui a participé à l’émission documentaire Catfish de MTV, avait une idée pleine de créativité mais presque impossible à réaliser : créer un immense kaléidoscope, l’installer sur le bord d’une route et s’en servir pour faire une publicité pour une marque de voiture.

Malheureusement, cette idée était compliquée à mettre en place et Max Joseph ne trouvait aucune entreprise pour le soutenir, la plupart étant convaincues que le projet n’avait aucune chance de réussite.

Quand Samsung vient au secours des plus créatifs

Un des amis de Max, le YouTubeur star et réalisateur Casey Neistat, avait déjà collaboré avec Samsung et lui a alors suggéré de proposer son idée à la marque Coréenne. L’entreprise a alors accepté d’aider Max à « faire ce qu’il ne peut pas faire ».

Pour mettre sur pied cet immense projet, Samsung a simplement exigé que le réalisateur utilise un de ses smartphones pour filmer pendant le tournage et fasse une mention de la marque. Pour le reste, Max Joseph a eu le contrôle créatif total sur son projet et a pu le diffuser directement sur sa chaîne YouTube.

Samsung a donc joué un rôle de mécène, et à l’heure où du côté du cinéma les grosses sociétés de production sont notamment réputées pour brider les réalisateurs, la marque coréenne leur laisse le champ libre pour réaliser leur projet. Elle s’assure également de belles retombées en termes d’image, une promotion (discrète) de ses produits et un engagement plus fort de la part de sa communauté.