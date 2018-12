Quand Tom Cruise vous explique comment (bien) régler votre Smart TV

Alors qu’il est actuellement en plein tournage de la suite du très culte Top Gun, l’acteur Tom Cruise a décidé de poster une nouvelle vidéo sur son compte Twitter. Une vidéo tournée en compagnie du réalisateur Christopher McQuarrie, et dans laquelle l’acteur demande à tous les amoureux de home-cinéma de bien vouloir désactiver toute forme d’interpolation artificielle sur leur Smart TV.

En effet, depuis quelques générations maintenant, nos Smart TV sont livrées avec de nombreuses options vidéo, dont une permettant de fluidifier l’image, pour un rendu très (et souvent trop) « smooth« . Intelligent Frame Creation chez Panasonic, Motion Plus chez Samsung, MotionFlow chez Sony, TruMotion 240 Hz chez LG… la technologie est absolument partout, et bien souvent activée par défaut (parfois d’ailleurs au Maximum) sur les téléviseurs Full HD et 4K.

Cette technologie, particulièrement mise en avant en boutiques pour faire la démonstration de la fluidité d’image, au détriment de la qualité, peut dénaturer une oeuvre cinématographique. En effet, pour beaucoup, cette technologie donne la mauvaise impression de visionner une vidéo tournée au camescope… Et c’est cette même technologie qui est au coeur de la vidéo postée par Tom Cruise, qui demande solennellement à tous les utilisateurs, de veiller à désactiver cette dernière pour profiter d’une expérience home-cinéma intacte.

I’m taking a quick break from filming to tell you the best way to watch Mission: Impossible Fallout (or any movie you love) at home. pic.twitter.com/oW2eTm1IUA

— Tom Cruise (@TomCruise) 4 décembre 2018