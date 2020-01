Quand un jeu vidéo permet à un groupe de musique d’éviter la faillite

L’industrie du jeu vidéo devient de plus en plus puissante d’année en année. Le jeu vidéo est un secteur qui génère des milliards de dollars tous les ans dans le monde, devant peu à peu le divertissement le plus populaire, mais surtout le plus rentable dans le monde. Même aux États-Unis, Hollywood et son industrie du cinéma commencent à perdre du terrain. Ainsi, le jeu vidéo peut devenir un moteur permettant de sauver d’autres industries. Nous en avons la preuve aujourd’hui avec cette belle petite histoire autour du groupe de musique Low Roar qui a été mis en avant par Hideo Kojima dans son jeu Death Stranding au mois de novembre dernier. Une mise en avant qui à sans doute sauver le groupe !

Quand un chef d’oeuvre met en avant des musiques sublimes

Death Stranding c’était la grosse sortie jeu vidéo de la fin d’année 2019. L’aventure de Sam Porter Bridges pour reconnecter les villes d’Amérique. Un grand jeu, qui ne fera pas l’unanimité, mais qui peut tout de même être considéré au rang de chef d’œuvre. N’hésitez pas à lire ou relire notre test pour avoir plus d’informations à ce sujet.

L’un des grands points forts du jeu, c’est la musique. Le jeu vous fait voyager à travers de magnifiques panoramas, dont la musique vient ajouter un énorme plus dans l’expérience. L’un des groupes de musiques qui sont le plus présents dans Death Stranding, c’est le groupe islandais Low Roar. Porté par son chanteur Ryan Karazija, le groupe modeste n’était pas au meilleur de sa forme, essayant de se faire une place dans un monde bien difficile. Mais voilà, par chance, un certain Hideo Kojima est tombé amoureux du style et des chansons du groupe. Et ce coup du hasard a changé la vie et la destinée de Low Roar.

Sony nous a contacté par un mail pas très clair nous proposant une certaine somme en échange de l’utilisation de la chanson I’ll Keep Coming. Ils n’avaient pas l’intention de nous dire à quoi elle servirait. Nous étions au fond du trou à l’époque, alors nous avons accepté. Et il se trouve que c’était pour Death Stranding.

Aujourd’hui, le groupe multiplie les succès ainsi que les tournées, au point où aucun membre n’a pu poser les mains sur Death Stranding. Le leader du groupe rajoute également qu’Hideo Kojima est une bonne personne « très charmante ».

Nous avons dîné avec lui deux fois, c’est un homme très charmant.

Pour rappel, Sony et Kojima Production ont utilisé les chansons du groupe à deux reprises pour la promotion du jeu. Une première fois pour dévoiler le titre lors de l’E3 2016 et une seconde fois pour le trailer de la PlayStation Experience 2016.