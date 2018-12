Quand YouTube ne respecte pas le droit d’auteur….

Voir votre vidéo être partagée sur le compte Twitter de YouTube, qui compte plus de 70 millions d’abonnés, c’est sans aucun doute un rêve pour de nombreux utilisateurs de la plateforme de vidéos. Cependant, cela peut vite tourner au cauchemar, s’il s’avère que vous n’êtes pas crédité.

C’est ce qui est arrivé à Hevesh, une artiste spécialisée dans les dominos, qui utilise YouTube pour faire sa promotion. YouTube a donc pris une de ses vidéos, en retirant l’introduction qui présente sa chaîne et en la publiant sans aucun lien ou renvoi. Un peu gênant. A plus forte raison puisqu’elle ne récupère rien avec la publicité ou d’éventuels sponsors.

That moment when everything falls into place. Merry Christmas! pic.twitter.com/g43Ph7RMUd

Le plus étrange dans tout cela, c’est que la même pratique par un autre utilisateur aurait été condamnée très fortement sur YouTube. Avec ses robots qui œuvrent pour la défense du copyright, la plateforme s’est transformée en bouclier du droit d’auteur, régulièrement de façon excessive avec le Content ID.

YouTube possède en tant que plateforme le droit limité d’utiliser les vidéos des utilisateurs. Mais ce débordement pose un problème éthique évident, notamment parce qu’ils ont édité la vidéo pour retirer toute mention de sa créatrice. C’est bien là une volonté d’effacer la communauté derrière la plateforme et tant pis si pour certains comme Hevesh, YouTube représente une partie du gagne-pain quotidien.

Et puisqu’il s’agit quand même d’une histoire de Noël, tout est bien qui finit bien puisque l’auteure originale a finalement été créditée dans une seconde publication. A noter que l’excuse selon laquelle ils auraient « oublié » de créditer celle-ci, aurait quand même tendance à résonner un peu creux. Mais on peut espérer que YouTube prenne désormais une bonne résolution pour 2019…

Our mistake–we forgot to credit @Hevesh5 for this video! Check out more of @Hevesh5's epic domino art here: https://t.co/O7it1xtd5l https://t.co/lzZwu3a692

— YouTube (@YouTube) December 26, 2018