Que feriez-vous si vous déteniez la fortune de Bill Gates ?

Qui n’a jamais rêvé d’être milliardaire, ou du moins d’avoir la possibilité d’acheter sans compter ? Très peu de personnes sur Terre possèdent cette chance, mais grâce à l’ingéniosité de Neal Agarwal, vous pouvez désormais vous mettre dans la peau de Bill Gates. Neal est un développeur web qui s’est amusé à développer un jeu permettant de simuler la gestion de la fortune de M. Gates. Que feriez-vous avec 100 milliards de dollars en poche ?

Il s’agit d’une simulation très utopique, où la faim dans le monde et les problèmes environnementaux n’existent pas. Vous pouvez simplement dépenser votre argent dans de belles voitures, des maisons, des loisirs, et des Big-Mac. Il est difficile de réaliser ce que l’on peut s’offrir avec 100 milliards de dollars, et ce jeu nous apprend que nous pouvons pratiquement tout avoir avec une telle somme. Que ce soit un gratte-ciel, un manoir, un yatch, et même en plusieurs exemplaires.

Et avec ceci ? Ce sera tout ?

Essayez par vous-même de dépenser l’argent du co-fondateur de Microsoft, vous allez voir que ce n’est pas une mince affaire. Combien de Big-Mac peut s’offrir Bill Gates ? La réponse est 50 000 000 000. Dans le jeu, la chose la plus chère que vous pouvez acheter est un club de NBA qui représente 2 120 000 000 de dollars. Vous pouvez même démarcher le Musée du Louvre en rachetant la Joconde pour seulement 780 000 000 dollars, ou encore réaliser un film avec Dwayne Johnson pour 100 000 000 de dollars.

Évidemment, Bill Gates ne dépense pas son argent de manière aussi futile. Sa femme et lui investissent des sommes considérables dans leur fondation Bill et Melinda Gates. Cette fondation vient en aide à des millions de personnes dans le monde avec comme principaux objectifs d’améliorer les soins de santé et de réduire l’extrême pauvreté. Aux États-Unis, la fondation se concentre notamment sur l’accès à l’éducation et aux technologies de l’information. Bill et Melinda comptent également sur le soutien sans faille de Warren Buffett.

Si Neal Agarwal nous entend, il faut désormais développer une version avec la fortune de Jeff Bezos qui vient récemment d’atteindre 200 milliards de dollars. Au passage, voici ma liste de courses si j’avais l’opportunité de profiter de cette somme d’argent. À vous d’essayer 🙂