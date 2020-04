Quel nouveau design pour le prochain smartphone de LG ?

Au cours des dernières années, LG a dévoilé des smartphones au design assez similaire —pour la plupart, en tout cas pour quelques caractéristiques phares comme le placement des appareils photo. Mais cela devrait bientôt changer. Dans un billet partagé sur son blog, LG a fait savoir que son prochain flagship killer aurait droit à un nouveau design.

Du changement pour la caméra et l’écran sur le prochain flagship de LG

Le responsable du département Mobile Communications Design Lab, Cha Yong-duk, évoque les ambitions de LG en ces termes : « Notre prochain smartphone s’inspirera de la riche histoire des designs classiques de LG qui ont toujours été distinctifs au premier contact. Ce téléphone sera un premier aperçu de l’avantage concurrentiel que nous apporterons à tous les smartphones LG à l’avenir ».

Pour les nouveaux appareils photo par exemple, la marque coréenne prévoit de positionner ceux-ci dans le coin du dos du smartphone. De haut en bas, ils seront placés du plus gros au plus petit afin d’adopter un design que le constructeur décrit comme étant celui de gouttes d’eau qui tombent.

LG précise que la caméra principale est positionnée juste au-dessus de la surface tandis que les autres sont sous le verre lisse. Le constructeur justifie ce choix en indiquant : « Ce design agréable au toucher offre l’avantage supplémentaire de prendre moins de place à l’arrière du téléphone, ce qui donne un aspect général plus épuré ».

LG prévoit également de doter son nouveau smartphone d’un écran incurvé sur les côtés, une caractéristique que Samsung exploite sur plusieurs de ses modèles de la gamme Galaxy. Avec cette nouveauté, la marque espère rendre les bords et les angles moins tranchants au profit d’une « sensation beaucoup plus naturelle dans la main que les téléphones LG précédents ». La vitre arrière sera également courbée de la sorte pour plus de confort.

Si cette nouvelle direction est un changement de design pour LG, elle ne représente pas une rupture ou un changement majeur avec la majorité des smartphones du marché. Depuis quelques années, la plupart des appareils ont effectivement un écran incurvé et des appareils photo positionnés dans la sorte au coin du dos du téléphone.