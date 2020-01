Quelle console next-gen attire le plus l’intérêt des développeurs parmi la PS5, Xbox et Switch ?

Le premier grand rendez-vous de l’année pour l’industrie du jeu vidéo, ce sera la Game Developers Conference 2020 de San Francisco au mois de mars prochain. Cet événement est le plus gros rendez-vous professionnel dans le monde du jeu vidéo. L’année dernière, c’est à l’occasion de la Game Developers Conference que Google a dévoilé Stadia, son service de streaming.

Comme tous les ans, à l’approche de l’événement, les organisateurs de la GDC organisent des sondages pour connaître les retours des professionnels de l’industrie du jeu vidéo. Cette année, le sondage concerne la préférence des développeurs sur les prochaines consoles et plus largement sur les différentes plateformes de jeux vidéo actuellement.

Next-Gen : La PS5 loin devant

C’est la console dont on en sait le moins. Mais les professionnels et les développeurs la connaissent sans doute bien. En tout cas, la PS5 est loin devant dans les sondages et dans la catégorie « next-gen » avec 38% des votes !

PS5 – 38% Xbox Series X – 25% Google Stadia – 19% Xbox XCloud – 11%

La Switch reine de la génération actuelle

Pour ce qui est de la génération actuelle, c’est Nintendo et sa Switch qui dominent assez largement. Une Switch qui, selon les rumeurs, proposera une version boostée dès cette année pour suivre les pas de la PS5 et de la Xbox Series X !

Nintendo Switch : 37% PS4 / PS4 Pro : 18% Xbox One / Xbox One X : 16% PlayStation Now : 4% Nintendo 3DS : 2%

Le PC, toujours la plateforme privilégiée

Bien que les consoles next-gen attirent l’intérêt des développeurs, elles sont loin d’être la priorité et la préférence des développeurs, puisque le support favori reste le PC avec 50% des votes ! Voici le classement complet de cette étude :

PC – 50% PS5 – 38% Nintendo Switch – 37% Mobile – 34% Casque VR – 27% Xbox Series X – 25% Google Stadia – 19% PlayStation 4 / PS4 Pro – 18% Casque RA – 16% Xbox One / Xbox One X – 16% Project XCloud – 11% Mac – 11% Navigateur Web – 10% Jeux de plateau – 9% N/A – 7% Appareils Connectés (Google Home, Amazon Alex..) – 5% Linux – 5% PlayStation Now – 4% AppleTV – 4% PlayDate – 2% Nintendo 3DS – 2% Autres – 2%

Il est intéressant de voir que finalement la next-gen n’est pas la priorité des développeurs puisque la Xbox Series X et Google Stadia n’arrivent qu’en sixième et septième position. Les jeux mobiles ont une belle côte cependant en se classant quatrièmes du classement, tout comme les jeux en réalité virtuelle cinquième du classement.