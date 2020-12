Pas question ici de refaire le débat entre les livres papier et les liseuses. Selon nous, les deux formats répondent à des besoins différents.

Toutefois, la liseuse présente un avantage indéniable : elle permet de transporter une bibliothèque entière dans un format réduit. Parfait pour les voyageurs, les lecteurs très mobiles ou pour les vacances.

Pour les fêtes de fin d’année, la liseuse figure parmi les cadeaux les plus plébiscités du grand public. Si l’offre était assez limitée les premières années, le marché s’est énormément étoffé. Et si Amazon et la Fnac se partagent la plus grosse part du gâteau, d’autres acteurs proposent des liseuses très intéressantes.

Difficile alors d’y voir clair et de distinguer les modèles correspondant le mieux à vos besoins (ou à celui de vos proches). Pour vous y retrouver, nous avons concocté un guide complet des meilleures liseuses électroniques. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Kindle Paperwhite

Si vous vous intéressez aux liseuses, vous avez forcément entendu parler de la Kindle Paperwhite. La liseuse d’Amazon est sans doute la meilleure du marché à l’heure actuelle.

Ni trop grande, ni trop petite, elle se distingue par son excellente autonomie, sa certification IPX8 autorisant une utilisation au bord de l’eau ou encore son design soigné (même s’il reste classique).

La Paperwhite tire surtout sa force de son superbe écran bord à bord de 6 pouces avec une résolution de 300 pixels par pouce, soit le top du top à l’heure actuelle. Ajoutez à cela une interface certes fermée mais extrêmement simple à prendre en main. Une référence disponible à partir de 115 euros seulement. Sans doute le meilleur rapport qualité-prix du moment.

Kindle Oasis

Plus chère que la Paperwhite, la Kindle Oasis représente le haut de gamme des liseuses chez Amazon. Proposée à partir de 205 euros, elle s’adresse aux dévoreurs de livres souhaitant un affichage plus confortable.

À l’instar de celui de la Paperwhite, son écran de 7 pouces se distingue par sa résolution de 300 pixels par pouce mais surtout par son affichage adaptatif. La température varie en fonction de l’environnement pour ne pas fatiguer vos yeux.

Surtout, l’Oasis se distingue par son format si particulier. Amazon a opté pour un design à poignée permettant d’appréhender la liseuse pendant plusieurs heures sans ressentir de fatigue. Un gyroscope permet de faire pivoter l’écran selon la main utilisée et les boutons de contrôle sont à portée de pouce. Bien entendu, elle est aussi étanche.

Vivlio Touch HD Plus

Si Amazon (Kindle) et la Fnac (Kobo) dominent le marché des liseuses électroniques, d’autres marques parviennent à tirer leur épingle du jeu. C’est le cas de Vivlio, une entreprise française qui a décidé de venir se frotter aux deux géants.

Avec la Touch HD Plus, le frenchy parvient à proposer une alternative intéressante aux petites liseuses d’Amazon et la Fnac. La Touch HD Plus intègre un écran de 6 pouces avec une résolution de 300 pixels par pouce, comme la Paperwhite d’Amazon.

Cet écran reste se distingue également par son rétro-éclairage SmartLight ajustant la luminosité et les couleurs en fonction des besoins du lecteur.

Son design légèrement arrondi n’est pas non plus déplaire et lui confère une petite touche d’originalité. Ajoutons à cela qu’elle embarque 16 Go de stockage quand la plupart des concurrentes se contentent de 8 Go pour le modèle standard. La Vivlio Touch HD Plus est disponible à 150 euros. Une excellent alternative à la Kindle Paperwhite.

Vivlio Inkpad 3

Si l’on devait résumer simplement la Vivlio Inkpad 3, nous dirions qu’il s’agit d’une Touch HD Plus plus grande. Vivlio reprend ici les excellents ingrédients de sa liseuse de 6 pouces et l’étire dans un format de 8 pouces.

Le format, le design, le confort d’affichage (résolution de 300 ppp), Vivlio reprend tout ce qui fait le succès de la Touch HD Plus. La prise en main est toujours aussi agréable et la grande légèreté de la liseuse autorise une lecture prolongée. Seul regret : elle n’est pas étanche. La Vivlio Inkpad 3 est disponible à partir de 200 euros.

Kobo Libra H20

Dernière née de la famille Kobo, la Libra H20 est la principale concurrente de la Kindle Oasis. Elle aussi conçue avec une poignée latérale elle se révèle encore plus ergonomique grâce à son dos anti-dérapant.

Bien que la poignée dispose de boutons physiques, la Kobo Libra H20 est aussi équipée d’un écran tactile de 7 pouces. Il brille d’ailleurs par sa résolution de 300 ppp et son affichage adaptatif. La colorimétrie peut s’ajuster pour rendre la lecture plus agréable la nuit.

Ajoutez à cela une interface d’une extrême simplicité. Grosse différence par rapport à la Kindle Oasis : Kobo joue la carte de l’ouverture. Aussi la Libra H20 peut lire des fichiers au format ePUB. Elle est disponible à partir de 160 euros.

Kobo Clara HD

Si vous ne disposez pas d’un budget conséquent, la Kobo Clara HD est faite pour vous. Derrière son design en plastique basique, la Clara HD s’impose comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix.

Disponible à 129 euros, elle se distingue par son très bel écran de 6 pouces (résolution de 300 ppp) doté de la technologie ComfortLight permettant d’adapter l’affichage à la lumière ambiante.

Compacte et légère, la Clara HD vous accompagnera partout et promet de longues de lecture agréable. Ajoutez à cela une interface très simple et un système ouvert donnant accès aux contenus ePUB et vous obtenez l’une des meilleures recettes pour les petits budgets.

Kindle 2019

Si vous faites partie des inconditionnels des livres papier mais que vous souhaitez tenter l’aventure de la liseuse « pour voir » si cela vous plaît, la Kindle 2019 est le modèle le plus recommandé. Elle conviendra également aux personnes disposant d’un tout petit budget ou au lecteurs occasionnels.

Disponible à 70 euros seulement, la Kindle 2019 est le modèle standard proposé par Amazon. Mais c’est aussi le plus complet dans cette gamme de prix. Son écran de 6 pouces affiche une résolution de 167 ppp, ce qui n’est pas extraordinaire mais suffisant pour de longues sessions de lecture.

Le stockage de 4 Go pourra paraître un peu juste mais encore une fois, il sera bien suffisant pour le public visé. Notez enfin que, comme les autres Kindle, ce modèle ne peut afficher que les contenus de l’écosystème Amazon. Néanmoins, l’interface est très simple à utiliser et le catalogue du géant américain est très riche. Précision importante : la Kindle 2019 n’est pas étanche. Un sacrifice acceptable pour ce prix

Que vous soyez boulimiques de livres ou lecteurs occasionnels, vous disposez maintenant de quelques références de liseuses intéressantes. Ce guide sera bien sûr mis à jour au fil du temps selon les nouveautés annoncées.