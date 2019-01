Quelles ont été les applications préférées des français en 2018 ?

Le cabinet d’analyse du marché du mobile a publié un rapport de 160 pages concernant l’année 2018, qui pulvérise une nouvelle fois tous les records avec 194 milliards de téléchargements dans le monde, tous magasins d’applications confondus. Dans ce marché effervescent, la France n’est pas en reste et a vu certains secteurs exploser.

Des français présents de plus en plus longtemps sur leurs applications favorites

App Annie explique : « Les utilisateurs ont passé en moyenne 3h par jour sur les applis dans le monde, une croissance de 45% par rapport à 2016« . Les français s’inscrivent dans cette moyenne. Le rapport souligne : « les applications de réseaux sociaux représentent 50% du temps total passé dans les applications à l’échelle mondiale en 2018, suivies des applis vidéo à 15% et des jeux à 10%. » Les français utilisent en effet, Facebook, Messenger et WhatsApp en priorité.

Les Français installent en moyenne 100 applications dans leur smartphone chaque mois, mais les jettent presque aussi rapidement et n’en n’utilisent finalement qu’une trentaine mensuellement. Ils en auraient 46 présentes sur le terminal et seules 19 sont utilisées au moins une fois par mois et presque toutes sont liées aux GAFAM.

Concernant les jeux, les français ont majoritairement téléchargé les jeux : Pixel Art, Helix Jump et Love Balls en 2018, mais si l’on regarde le temps passé sur les jeux, ce sont : Clash Royal, Candy Crush Saga et Pokemon Go qui ont été le plus utilisés dans l’hexagone. Notons que malgré les 10% de temps passé sur les jeux, ce sont pourtant les plus lucratifs puisqu’ils représentent 74 % du total des 101 milliards de dollars du marché des applications mobiles en 2018 dans le monde.

D’après App Annie, le français moyen « vérifie son compte bancaire sur son mobile presque quotidiennement en 2018 « , pour être précis 6 fois par semaine. C’est d’ailleurs pour cette raison que ces derniers temps on a pu voir les applications bancaires exploser.

Le secteur de la restauration est sans doute celui qui a connu le plus grand boom en France avec un impressionnant bond de 325 % en deux ans ! Cela s’explique par les applications proposant des remises et par un secteur de la livraison à domicile qui a explosé également.