Quelles ont été les tendances du confinement sur Spotify ? La coiffure est bien présente

Si nous avons beaucoup parlé des plateformes de live streaming pendant le confinement, le streaming musical présente aujourd’hui son bilan de cette période assez spéciale à travers les statistiques du leader du secteur : Spotify. Ces données proviennent du 17 avril au 17 mai, et révèlent que les utilisateurs écoutent Spotify de partout et quelques soit l’activité en cours. Que ce soit du jardinage, de la peinture, de la coiffure, les cours et le travail à domicile, sans oublier les sessions ménage, Spotify est de partout.

Au cours de cette période, le géant suédois a remarqué une hausse des créations de playlists de 40%, et ceci pour différentes thématiques. Par ailleurs, le confinement a été pour beaucoup une période propice aux travaux manuels, ce qui explique l’augmentation des écoutes de podcasts dédiés à ces activités. Penchons-nous désormais sur les grandes tendances de cette quarantaine.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Spotify a noté une augmentation de 50% de création de playlists sur le thème de l’entretien des cheveux. Bizarre ? Pas tellement, puisque ce chiffre a été déterminé en étudiant les mots clés dans les titres des playlists : “coupe de cheveux” ou encore “coloration cheveux”. Ce qui a grandement fait partie du confinement pour beaucoup d’entre nous. Par ailleurs, la plateforme note également une augmentation de plus de 1000% de création de playlists sur le thème de l’école à la maison ! Ce même pourcentage est également valable pour le divertissement et notamment le gaming, avec l’arrivée du célèbre jeu Animal Crossing : New Horizons.

Après les devoirs, et le gaming, place désormais à la créativité. Les playlists sur le thème du coloriage ont augmenté de 40%, et de 90% pour les adeptes de la peinture. Mais la principale thématique de cette période de quarantaine reste inévitablement le télétravail. Si même au bureau Spotify est largement présent, pendant les sessions de télétravail il l’a été encore plus puisque l’on observe une hausse de 1400% des créations de playlists en rapport avec ces sessions de travail à la maison.

De nombreuses autres playlists ont été créées pour le jardinage, le ménage, mais également sur des thématiques plus estivales avec l’approche de la saison des barbecues et autres apéros conviviaux. Spotify déclare : « Nous avons constaté une augmentation d’environ 245 % du nombre de playlists créées sur le thème de l’été, et ce, à l’échelle mondiale. »