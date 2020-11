Quelque chose de spécial arrive pour les 25 ans de Pokémon

L’année 2021 va-t-elle être l’année des Pokémon ? En tout cas, ce sera bien l’année des 25 ans de la licence. Pikachu et ses amis pourraient en tout cas nous préparer de belles surprises puisque le compte Twitter officiel de la marque a déjà commencé le teasing pour l’année prochaine. Visiblement, ce serait plusieurs projets en préparation pour arriver dès l’année prochaine.

Habituellement, Nintendo organise tous les ans un Pokémon Direct en janvier ou février pour annoncer les plans de l’année. En 2020, nous avons eu le droit à plusieurs applications mobiles, les deux DLC pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, ainsi que le remake de Pokémon Donjon Mystère.

En 2016, pour les 20 ans de la licence, nous avons eu le droit au fameux Pokémon Go.

L’année 2021 sera-t-elle une année aussi belle et historique pour les fans des monstres de poche ?

Need one more thing to be thankful for today, Trainers?

Our Pokémon 25th Anniversary celebration kicks off in 2021!

Stay tuned for more details 😉 #Pokemon25 pic.twitter.com/Vx4YstcFYj

