Nintendo dévoile l’avenir de Pokémon en 2020 avec un nouveau jeu et… Des DLC !

Cet après-midi, l’événement c’était le Pokémon Direct à 15h30 pour présenter les plans de Game Freak en 2020. Les développeurs de la célèbre licence Pokémon avaient des choses à dire, et les 20 minutes de direct étaient plutôt chargées. L’annonce d’un nouveau jeu (qui est un remake et non une aventure inédite). L’annonce des premiers DLC de l’histoire de la licence Pokémon. L’annonce d’un nouveau service. On vous détaille tout cela dès maintenant !

Pokémon Donjon Mystère Remake

Sorti en 2006 sur Game Boy Advance et Nintendo DS, Pokémon Donjon Mystère : Équipe de secours reviendra dans une version « DX » sur Nintendo Switch. Une nouvelle version avec un nouveau moteur graphique bien plus beau. Niveau contenu, pas grand-chose à annoncer, le jeu étant un remake on ne devrait pas avoir de gros changements ou de grosses nouveautés.

Le jeu arrivera le 6 mars prochain sur Nintendo Switch en exclusivité. Une démo gratuite est d’ores et déjà disponible sur le Nintendo eShop.

Les deux premiers DLC de l’histoire de Pokémon

Disponibles depuis le 15 novembre 2019, Pokémon Épée et Bouclier sont les deux dernières aventures inédites de la licence Pokémon. La huitième génération des monstres de poche. Vous pouvez d’ailleurs retrouver notre test à cette adresse.

Game Freak annonce aujourd’hui l’arrivée d’un « Pass d’Extension » qui permettra de débourser la somme de 29,99€ pour les deux premiers DLC de l’histoire de la licence Pokémon. Disponible à la fin du mois de juin, Pokémon L’Île Solitaire de l’Armure » emmènera les joueurs de Galar sur une île paradisiaque proposant des plages, des forets, des marais, des grottes abritant de nouveau Pokémon inédit (qui sont également issues des anciennes générations Pokémon, mais qui n’ont jamais été vu dans la région de Galar). Ce DLC sera basé sur le « perfectionnement » de votre apprentissage de maître Pokémon.

Vous ferez la connaissance de Sophora (pour les joueurs Pokémon Épée) ou de Saturnin (pour les joueurs de Pokémon Bouclier). Ils seront vos nouveaux rivaux pour entretenir cette compétition et repousser vos limites afin d’être le meilleur dresseur de Pokémon. On espère qu’ils ne seront pas aussi insupportables que ce cher Nabil… En tout cas, votre nouveau rival et vous-même allez suivre l’apprentissage de Mustar, le mentor de l’île qui maîtrise l’art des combats Pokémon et qui fut également le maître de Tarak, le champion de Galar et frère de Nabil.

Le DLC proposera un nouveau Pokémon Légendaire qui sera « la clé de l’énigme ». Il s’agit de Wushours. Un monstre de type combat qui pourra évoluer et qui disposera même de deux formes Gigamax différente. Une forme « Poing Final » qui sera de type combat/ténèbres. Et une forme « Mille Poings » qui sera de type combat/eau.

Le second DLC arrivera pour novembre 2020 et s’intitule « Les terres enneigées de la couronne ». Cette fois, ce DLC vous mènera sur une nouvelle extension de la map, recouverte d’un joli manteau blanc où l’exploration sera le maître mot (alors que le premier DLC mettra en avant l’entraînement). Vous allez pouvoir partir sur les traces de nombreux Pokémon Légendaires.

Car oui, c’est en effet le retour d’une fonctionnalité bien appréciée sur Pokémon Let’s Go : l’exploration en coopération. Dans les terres enneigées de la couronne, nous allons pouvoir explorer des lieux à deux, en coopération, résoudre des énigmes et tomber sur l’ensemble des Pokémon légendaires des huit premières générations ! Mewtwo, Sulfura, Entei, Suicune, Kyogre et bien plus encore ! Les Pokémon légendaires auront également une forme Gigamax. Vous allez pouvoir partir sur les traces des trois Pokémon légendaire Regice, Registeel et Regirock.

Mais ce n’est pas tout, il y aura également le Pokémon légendaire nouveau et inédit de cette région et de ce DLC. Il s’agira de Sylveroy dont nous ne disposons pas plus d’informations. En tout cas, il est lui aussi la clé du Mystère de Couronneige (le Royaume des Terres enneigées de la couronne). Cette nouvelle map devrait proposer également de nouvelles terres sauvages, de nouveaux lieux et bien plus encore.

Les deux DLC apporteront leur lot de nouveautés avec de nouveaux vêtements, de nouveaux accessoires, de nouvelles bicyclettes, et plus encore. C’est ainsi plus de 200 nouveaux Pokémon qui seront ajoutés au Pokédex de Galar.

Le pack d’extension est d’ores et déjà disponible en précommande au prix de 29,99€. Si vous n’avez pas encore Pokémon Épée et/ou Bouclier, vous pouvez acheter une version complète à 89,98€ regroupant Épée ainsi que le pack d’extension ou Bouclier et le pack d’extension.

Faites bien attention lors de la précommande. Car le pack d’extension est propre à chaque version du jeu. Ainsi, si vous disposez des deux versions et que vous voulez acheter le pack d’extension, il faudra passer à la caisse deux fois. De ce fait, lors de votre précommande, faites bien attention de ne pas vous tromper de version.

Les deux DLC seront également disponibles séparément (si vous n’êtes pas intéressés par les deux). Pour le moment, aucun prix n’est annoncé, mais il y a de grandes chances pour que chaque DLC soit proposé au prix de 19,99€. Afin que cela soit avantageux pour ceux qui achèteront le pack.

La petite compensation, c’est l’arrivée de mises à jour gratuites au moment de la sortie des DLC, permettant aux joueurs qui n’ont pas acheté les DLC de pouvoir obtenir les nouveaux Pokémon gratuitement via des échanges.

Home – Le nouveau service

Enfin, Nintendo vient d’annoncer l’arrivée du service Pokémon Home, un service de Cloud pour le mois prochain. Nous n’avons pas trop d’informations pour le moment (Nintendo promet de nous en dire un peu plus dans les prochains jours). Le système permettra (entre autres) d’importer nos monstres depuis Let’s Go Pikachu et Let’s Go Evoli, dans le pass d’extensions dans Pokémon Épée et Bouclier. Sous condition bien entendu que les Pokémon en questions apparaissent dans le pack d’extension.

Bien entendu, étant donné que cela utilisera les fonctionnalités en ligne de Nintendo, il faudra avoir un abonnement Nintendo Switch Online actif pour pouvoir utiliser le Cloud Pokémon Home.

Nintendo annonce que d’autres surprises autour de Pokémon pour 2020 seront révélées au cours de l’année. Nous ne sommes pas à l’abri d’un nouveau remake ainsi que de nouveaux DLC pour 2021 comme le laisse sous-entendre Big N.