Voici les 10 jeux vidéo tiers les plus vendus des 20 dernières années

Il y a quelques heures, l’institut NPD en partenariat avec IGN vient de révéler la liste des 10 jeux tiers les plus vendus de ces 20 dernières années, ainsi que les 10 jeux les plus vendus sur PlayStation, sur Xbox, et sur Nintendo. Malheureusement, ce classement ne concerne que les États-Unis. Cependant, cela donne un ordre d’idée. De quoi se rendre compte qu’il n’y a pas vraiment de débat.

Grand Theft Auto V : La domination ultime

En effet, Rockstar Games a imposé son jeu et n’a pas laissé le choix à la concurrence. En seulement cinq ans, Grand Theft Auto V est devenu non seulement le jeu le plus vendu de l’histoire du jeu vidéo sur PC et Consoles (Minecraft est bien premier si l’on compte les versions mobiles, free-to-play etc…). Mais en plus de cela, il est également devenu le produit de divertissement le plus rentable de l’histoire avec plus de 6 milliards de dollars de recettes. Ainsi, c’est sans surprise qu’il se classe tranquillement au sommet du podium.

TOP 10 DES JEUX LES PLUS VENDUS SUR TOUTES LES PLATEFORMES (1999-2019)

Grand Theft Auto V – Rockstar Games – 2013 Call of Duty: Black Ops – Activision – 2010 Call of Duty: Black Ops II – Activision – 2012 Call of Duty: Modern Warfare 3 – Activision – 2011 Guitar Hero III: Legends of Rock – Activision – 2007 Call of Duty: Modern Warfare 2 – Activision – 2009 Rock Band – Electronic Arts – 2008 Call of Duty: Black Ops III – Activision – 2015 Call of Duty: Ghosts – Activision – 2013 Call of Duty: WWII – Activision – 2017

Gros carton également pour Activision et sa licence Call of Duty qui classe sept de ses jeux dans le top 10 ! Avec Guitar Hero III: Legends of Rock, Activision apparait ainsi huit fois dans le top 10.

Guitar Hero vole la vedette aux productions Nintendo

Alors que l’on attendait un Mario Kart, un Smash Bros. ou bien encore un Pokémon, c’est Activision qui vient voler la vedette (et de large) aux productions Nintendo sur ses propres consoles !

TOP 10 DES JEUX LES PLUS VENDUS SUR LES NINTENDO (1999-2019)

Guitar Hero World Tour – Activision -2008 Guitar Hero III: Legends of Rock – Activision – 2007 Just Dance 2 – Ubisoft – 2010 Just Dance 3 – Ubisoft – 2011 Mario and Sonic: Olympic Games – Nintendo – 2007 LEGO Star Wars: Complete Saga – Warner Bros – 2007 Rock Band – Electronic Arts – 2008 Just Dance 4 – Ubisoft – 2012 Mario and Sonic at the Olympic Winter Games – Nintendo – 2009 Rock Band 2 – Electronic Arts – 2008

On peut voir que le premier jeu Nintendo arrive en cinquième position, et que le second (et le dernier du top 10) arrive en neuvième position. Seulement deux jeux Nintendo ! Les éditeurs tiers ont ainsi la côte en grande partie grâce à la Nintendo Wii, puisque l’on remarque que toutes les meilleures ventes sont sur la période 2007/2011 qui marque la grande période de la Wii.

GTA V braque les PlayStation

Pas de pitié pour Rockstar Games et GTA V qui vont également braquer les PlayStation ! En seulement cinq ans, sur PS3 et PS4, la firme étoilée va mettre tout le monde d’accord avec plus de 40 millions de copies vendues sur les deux plateformes ! (Env. 20,1 millions sur PS3 et env. 19,9 millions sur PS4).

TOP 10 DES JEUX LES PLUS VENDUS SUR LES PLAYSTATION (1999-2019)

Grand Theft Auto V – Rockstar Games – 2013 Guitar Hero III Legends of Rock – Activision – 2007 Grand Theft Auto: San Andreas – Rockstar Games – 2004 Call of Duty: Black Ops – Activision – 2010 Call of Duty: Black Ops II – Activision – 2012 Red Dead Redemption II – Rockstar Games – 2018 Call of Duty: WWII – Activision – 2017 Call of Duty: Modern Warfare 3 – Activision 2011 Call of Duty: Black Ops III – Activision – 2015 Call of Duty: Black Ops IIII – Activision – 2018

Cette fois, Rockstar Games impose encore plus sont style avec trois jeux, dont Red Dead Redemption II qui est sorti il y’a seulement neuf mois ! Pour les sept autres places, encore une fois, Activision est aux commandes !

GTA V maître sur Xbox également !

Avec cette fois près de 24 millions d’exemplaires écoulés sur Xbox 360 et Xbox One (Env. 15,5 millions sur 360 et env. 8,5 millions sur One), GTA V est une nouvelle fois le roi sur la console Microsoft. Une domination assez dingue !

TOP 10 DES JEUX LES PLUS VENDUS SUR LES XBOX (1999-2019)

Grand Theft Auto V – Rockstar Games – 2013 Call of Duty: Black Ops – Activision – 2010 Call of Duty: Black Ops II – Activision – 2012 Call of Duty: Modern Warfare 3 – Activision – 2011 Call of Duty: Modern Warfare 2 – Activision – 2009 Call of Duty: Ghost – Activision – 2013 Call of Duty: Black Ops III – Activision – 2015 Call of Duty: Advanced Warfare – Activision – 2016 Call of Duty 4: Modern Warfare – Activision – 2007 Call of Duty: WWII – Activision – 2017

Pour la Xbox, Rockstar domine le classement, mais c’est bien Activision qui vient classer pas moins de neuf jeux… Et neuf Call of Duty ! Preuve de l’importance de cette licence aux États-Unis et sur la machine de Microsoft !