Quels sont les trois films en compétition pour représenter la France aux Oscars ?

Comme tous les ans au mois de février, le grand événement dans l’industrie du cinéma c’est la prestigieuse cérémonie des Oscars à Los Angeles. Tout le monde aura ainsi les yeux tournés vers Hollywood pour l’édition 2020 se déroulera dans la nuit du 9 février 2020 à Los Angeles au Dolby Theater. Comme toutes les années, la France est en compétition pour être finaliste de la catégorie « Meilleur Film Étranger ».

Trois films, un seul choix pour participer aux Oscars

Pour pouvoir espérer participer aux Oscars, la France doit dans un premier temps élire son film. Le film qui fera la différence. C’est un jury composé des réalisateurs Pierre Salvadori et Danièle Thompson, des producteurs Jean Bréhat et Rosalie Varda, des exportatrices Muriel Sauzay et Agathe Valentin, ainsi que des différents organismes français avec Serge Toubiana, le président d’Unifrance, Thierry Frémaux le délégué général du Festival de Cannes et enfin Alain Terzian, le président des César.

Ils auront la lourde tâche de choisir le film qui pourra faire la différence. Et ce choix va vite arriver puisqu’il sera donné le vendredi 20 septembre 2019. Il ne reste plus que trois longs métrages en compétition à savoir Proxima, d’Alice Winocour qui arrivera dans nos salles le 27 novembre prochain et qui nous plongera dans la vie d’une astronaute qui se prépare à vivre une mission d’un an dans l’espace.

Le second film est Portrait de la Jeune Femme en Feu, de Céline Sciamma qui sort aujourd’hui dans les salles. L’occasion de replonger en 1770 et de découvrir la vie de Marianne, une peintre qui va devoir peindre en cachette.

Enfin, le dernier film en compétition est le nouveau long métrage de Ladj Ly avec Les Misérables qui sortira le 20 novembre prochain dans nos salles. Un film qui s’annonce fort et qui nous plongera dans la peau de Stéphane, un jeune policier qui arrive dans sa nouvelle brigade anticriminalité de Montfermeil, dans le 93. Ce dernier va vite se rendre compte que de nombreuses tensions règnent entre les différents groupes du quartier.

Un film, seulement cinq places pour les Oscars !

C’est donc vendredi que l’on des trois films sera sélectionné par le jury. Il faudra attendre ensuite le mois de décembre pour savoir si le lauréat est également sélectionné pour faire partie des cinq films qui auront la chance de figurer dans la fameuse catégorie du meilleur film étranger. L’année dernière, c’était La Douleur de Emmanuel Finkiel qui avait été choisie par le jury français, mais le film n’avait pas été retenu pour participer à la cérémonie.