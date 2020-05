Qui veut faire un FaceTime avec les anguilles de l’aquarium de Tokyo ?

L’aquarium Sumida à Tokyo a fait une demande improbable à ses visiteurs. Le personnel à lancé un appel pour soutenir des anguilles qui commencent à trouver le temps long pendant ce confinement. Pour ce faire, vous pouvez appeler en FaceTime ces 300 anguilles de jardin.

Ces poissons sont d’une nature très timide. Sur les réseaux sociaux, les responsables de l’aquarium ont publié des vidéos sur lesquelles on peut clairement voir ces anguilles se cacher dans leurs terriers chaque fois qu’un individu approche. Pour remédier à cette timidité, ils appellent donc les volontaires à appeler les anguilles en FaceTime pour les rassurer et les habituer au retour des visiteurs après le confinement.

Sora News 24, un site d’informations japonais déclare : « C’est sans surprise que les aquariums à travers le Japon ont été fermés dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Mais la disparition des cris des enfants en voyage scolaire ou du passage des couples en rendez-vous amoureux n’est pas sans conséquence sur les créatures marines pensionnaires de ces endroits. Mais le personnel de l’aquarium Sumida, dans la tour Tokyo Skytree, est de plus en plus inquiet et, en particulier, pour sa colonie d’anguilles jardinières ».

L’aquarium Sumida a mis en place 5 iPad en face des anguilles. Il était possible d’appeler les anguilles entre 10h et 14h du 3 au 5 mai. Espérons que Sumida réitère cette opération. En anticipant la forte demande de FaceTime, l’aquarium permet des appels de 5 minutes afin que tout le monde puisse profiter de ce spectacle.

Cet aquarium accueille 10 000 animaux appartenant à plus de 400 espèces. Il serait intéressant de pouvoir en découvrir davantage grâce à cette solution. Cependant, il s’agit d’une opération inédite et le personnel de l’aquarium n’est pas sûr que cela sera bénéfique pour cette espèce. Lors de son appel à l’aide, l’aquarium a écrit : « Ce sera la première fois que nous faisons une chose pareille et nous ne sommes pas sûrs que cela marche. Néanmoins nous voulons essayer et tout faire pour aider ».