A New-York, il est officiellement possible de se marier via Zoom, FaceTime, Skype…

Des « Zoom Weddings » aux Etats-Unis

Cela fait un mois maintenant que les applications de messagerie connaissent une ascension record en terme d’audience. Pour lutter face à la distanciation sociale imposée par le confinement en vigueur un peu partout dans le monde, les utilisateurs se tournent en effet vers WhatsApp, vers Skype, vers Messenger ou encore vers Zoom pour contacter leurs proches, leurs amis.

Pour certains, appeler sa famille en vidéo tous les midis aux heures des repas est devenu un rituel, pour d’autres, on organise des apéros virtuels le soir avec les amis… Aux Etats-Unis, eux aussi frappés de plein fouet par la crise du coronavirus, et à New-York très précisément, on encourage la population à se marier, officiellement, via la visioconférence.

Un décret officiel pour New-York

C’est le très médiatisé gouverneur Andrew Cuomo qui a annoncé la nouvelle via Twitter. « Je publie un décret permettant aux New-Yorkais d’obtenir une licence de mariage à distance et autorisant les greffiers à effectuer des cérémonies par vidéoconférence » a-t-il tweeté tout récemment. L’administration américaine permet ainsi à ceux qui le souhaitent de s’offrir les joies d’un mariage numérique, que ce soit via Zoom, FaceTime, Skype, Messenger…

Comme la France, New-York fait face à des mesures de confinement, avec un #StayAtHome qui restera en vigueur jusqu’au 15 mai prochain (au moins). Si certains couples ont décidé de reporter la date de leur mariage, ceux qui le souhaitent peuvent donc désormais officiellement célébré leur union via Zoom (ou tout autre logiciel de vidéoconférence). Evidemment, les fonctionnaires sont autorisés à célébrer officiellement les cérémonies par visioconférence. Si l’on compte convier la famille et quelques amis, on déconseille évidemment WhatsApp à l’heure actuelle, limitée à seulement 4 participants…

Rappelons que l’état de New-York est le plus touché aux Etats-Unis, avec plus de 250 000 personnes contaminées par le coronavirus, et un peu moins de 20 000 morts…